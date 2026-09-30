Trực tiếp ASIAD 30/9: Cầu mây nữ đại chiến Thái Lan, chờ boxing lập 2 kỳ tích lịch sử

Ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào chiến dịch bản lề tại ASIAD 2026 với mật độ thi đấu dày đặc. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đại chiến phân định ngôi vương của tuyển cầu mây nữ trước Thái Lan và hai trận bán kết boxing nảy lửa.

Sau khi đội tuyển đôi nữ đoạt HCV ngày 29/9, tuyển cầu mây nữ 4 người sẽ ra quân bảo vệ chức vô địch ASIAD

Cầu mây Quadrant: "Chung kết sớm" ở vòng bảng

Đội tuyển cầu mây Việt Nam xuất kích ở nội dung Quadrant (bốn người) với mục tiêu tối thượng là bảo vệ ngôi vương.

Tuyển nữ (7h đấu Ấn Độ, 15h gặp Thái Lan): Sau trận mở màn dễ thở trước Ấn Độ, tâm điểm chuyên môn sẽ là cuộc đối đầu với đại kình địch Thái Lan lúc 15h. Là đương kim vô địch ASIAD, Việt Nam sở hữu lối chơi bọc lót kiên cường và biến hóa. Dẫu vậy, Thái Lan luôn nguy hiểm với các pha lật móng (sunback) uy lực. Đây thực chất là trận "chung kết sớm" nhằm chiếm ngôi nhất bảng, né đối thủ mạnh ở bán kết.

Tuyển nam (7h gặp Myanmar): Các chàng trai Việt Nam chạm trán thử thách hạng nặng Myanmar ngay trận ra quân. Đối thủ có nền tảng thể lực và khả năng phát bóng tấn công rất tốt, đòi hỏi hàng chắn Việt Nam phải bắt bước một cực chuẩn để tổ chức phản công.

Sàn đấu Boxing: Viết tiếp hành trình vào chung kết

Boxing Việt Nam đã chắc chắn bỏ túi 2 tấm HCĐ. Tuy nhiên, mục tiêu của các tay đấm là đổi màu huy chương tại nhà thi đấu Nishio. Nếu chúng ta có tấm vé vào chung kết đó sẽ là cột mốc lịch sử, bởi boxing Việt Nam chưa từng lọt vào chung kết, hay nói cách khác là chưa từng chạm tay vào tấm HCV hay HCB.

Nguyễn Thị Tâm so găng Balkibekova Alua (Kazakhstan), dự kiến vào 11h15. Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg) đụng độ đối thủ sở hữu lối đánh áp sát dồn dập. Đại diện Kazakhstan mạnh ở các tổ hợp đòn thẳng (jab). Nguyễn Thị Tâm cần phát huy tối đa bộ chân linh hoạt (footwork) để giữ cự ly, đồng thời chờ đợi thời cơ tung đòn phản tay trái (counter-punch) sở trường.

Lưu Diễm Quỳnh gặp Bao Ziyi (Trung Quốc), dự kiến 12h. Ở hạng cân 75kg, Diễm Quỳnh đối mặt áp lực lớn từ tay đấm chủ nhà Bao Ziyi. Thua thiệt về sải tay, chiến thuật tối ưu cho Diễm Quỳnh là chủ động áp sát, đánh cận chiến và nhồi đòn vào vùng bụng (body shot) để khắc chế thể hình của đối phương.

Bắn súng và golf: Kỳ vọng những cú hích đột phá

Bắn súng 25m súng ngắn bắn nhanh nam (7h40): Bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thanh, Vũ Tiến Nam thi đấu vòng loại cá nhân đồng thời cạnh tranh huy chương đồng đội. Dù không phải nội dung sở trường như 10m súng ngắn hơi, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy hoàn toàn có thể tạo đột biến nhờ tâm lý thi đấu bản lĩnh.

Môn golf (vòng 1 - nam: 04h30, nữ: 9h20): Niềm hy vọng số một Nguyễn Anh Minh cùng Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu tại sân Kasugai Country Club. Độ dốc green phức tạp và bẫy gió tại đây đòi hỏi các golfer phải có chiến thuật tiếp cận cẩn trọng để duy trì điểm gậy âm (under par).

Judo và vật có nhánh đấu vừa sức, chờ đợi bất ngờ từ sàn đấu

Judo chứng kiến Hà Ngọc Chi và Lâm Thị Ngân Hà bắt đầu từ vòng loại lúc 9h. Gặp đối thủ Ấn Độ và Nepal là nhánh thăm vừa sức để hai võ sĩ Việt Nam tìm kiếm trận thắng mở màn. Tuy nhiên, việc tiến sâu đến bán kết lúc 11h20 hay tranh huy chương chiều muộn là thử thách không hề đơn giản.

Môn vật nội dung tự do nữ 68kg của Đặng Thị Linh khởi tranh từ 8h30. Đây là hạng cân chịu sự thống trị tuyệt đối của các đô cử vượt trội về thể hình đến từ Trung Á và Đông Á. Khả năng tiến sâu và cạnh tranh huy chương ở trận chung kết lúc 16h hoàn toàn phụ thuộc vào việc Linh có thể phòng ngự kín kẽ và chớp thời cơ tốt trong các tình huống đánh nằm hay không.