Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Thái Lan và Malaysia tạo khoảng cách, Việt Nam xếp thứ mấy?

🏆 🥇 Thái Lan giữ vững ngôi đầu nhờ “thần đồng” điền kinh

Trong ngày thi đấu 27/9, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 1 HCV. “Thần đồng” điền kinh Puripol Boonson tiếp tục tạo nên cơn sốt khi xuất sắc về nhất nội dung 200m nam.

Bảng xếp hạng huy chương của nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 27/9

Đặc biệt, với thành tích 19,88 giây, chân chạy sinh năm 2006 phá kỷ lục ASIAD và cân bằng kỷ lục châu Á do Xie Zhenye (Trung Quốc) thiết lập năm 2019. Đây là lần thứ 2 Puripol Boonson phá kỷ lục ASIAD tại Đại hội, sau khi về nhất và lập kỷ lục ở nội dung 100m cách đây 2 ngày.

Tấm HCV của Puripol Boonson giúp đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của Đông Nam Á. Hiện tại, Thái Lan đã có 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ.

Thành tích này cũng giúp Thái Lan giữ vững vị trí thứ 6 trên BXH toàn Đại hội, bằng số HCV với đoàn Kazakhstan nhưng xếp sau do kém số HCB.

🔥 🌟 Malaysia giành cú đúp HCV môn squash

Đoàn Malaysia cũng có một ngày thi đấu thành công khi giành tới 2 HCV ở môn squash (bóng quần). Cụ thể, Ng Eain Yow lên ngôi ở nội dung đơn nam, trong khi Sivasangari Subramaniam giành HCV đơn nữ.

Với cú đúp HCV này, Malaysia nâng thành tích lên 6 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ, vững vàng ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á và thứ 10 trên BXH toàn Đại hội.

⚡ 💥 Singapore có HCV, Philippines bám đuổi

Quốc gia Đông Nam Á còn lại giành HCV trong ngày thi đấu 27/9 là Singapore. “Nữ hoàng điền kinh” Shanti Pereira chứng tỏ đẳng cấp khi giành HCV nội dung 200m nữ với thành tích 22,78 giây, vượt qua ứng viên sáng giá Chen Yujie của Trung Quốc (22,93 giây).

“Thần đồng” điền kinh Puripol Boonson gây "sốt" Á vận hội

Hiện Singapore có 2 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Trong khi đó, Indonesia đang sở hữu 2 HCV, 5 HCB và 17 HCĐ. Do có cùng số HCV và HCB, Indonesia xếp trên Singapore nhờ sở hữu số HCĐ nhiều hơn. Singapore tạm đứng thứ 4 Đông Nam Á.

Philippines cũng đang bám đuổi khi giành thêm 2 HCĐ trong ngày 27/9, nâng thành tích lên 2 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ.

⭐ 🚀 Việt Nam tiếp tục chờ huy chương

4 vị trí phía sau không có sự thay đổi khi Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Brunei đều không giành thêm huy chương trong ngày 27/9. Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Myanmar có 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, Campuchia sở hữu 4 HCĐ, còn Brunei có 1 HCĐ.

Đoàn thể thao Việt Nam chờ giải tỏa “cơn khát” huy chương

Trong ngày thi đấu 28/9, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội tranh chấp huy chương ở 2 môn điền kinh và bắn súng. Đáng chú ý, nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nam với sự góp mặt của Nguyễn Trung Cường và tiếp sức 4x100m nữ được kỳ vọng sẽ giúp thể thao Việt Nam giải tỏa “cơn khát” huy chương sau 2 ngày liên tiếp trắng tay.