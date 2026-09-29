Mỹ nhân Trung Quốc "khổ vì đẹp", giật huy chương ASIAD đập tan định kiến

Mỗi lần bước ra đường chạy 100m vượt rào, Wu Yanni lại chiếm trọn sự chú ý của truyền thông. Không chỉ bởi vẻ ngoài sắc sảo, cô còn là tâm điểm của vô vàn tranh cãi từ dư luận. Thế nhưng, tại ASIAD 2026 diễn ra vào tối 27/9 tại Nagoya (Nhật Bản), "bông hồng gai" của điền kinh Trung Quốc đã có câu trả lời đanh thép nhất bằng tấm huy chương thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Giọt nước mắt của Wu cho thấy rằng tấm huy chương này quan trọng với cô như thế nào

Từ cú sốc Hàng Châu đến bản lĩnh tuổi 29

Ba năm trước, tại ASIAD 2023 trên sân nhà Hàng Châu, Wu Yanni từng khiến cả đất nước tỷ dân rúng động với sự cố phạm quy (false start). Cú sốc bị hủy tư cách thi đấu thi đấu đó đã biến cô thành tâm điểm của một làn sóng chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Nhiều người hoài nghi về năng lực thực sự của cô, cho rằng cô chỉ lo chăm chút ngoại hình để "làm màu" truyền thông.

Bước vào ASIAD 2026 ở tuổi 29, độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV chạy tốc độ, Wu Yanni phải đối mặt với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng từ viêm cân mạc lòng bàn chân, căng cơ thắt lưng cho đến tràn dịch đầu gối.

Phong độ sa sút khiến áp lực đè nặng lên vai cô càng trở nên nghẹt thở. Thế nhưng, đứng trước những lời khuyên giải nghệ, "nữ thần điền kinh" vẫn đanh thép khẳng định chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô âm thầm lưu chính xác con số "1.090 ngày chờ đợi" vào điện thoại như một lời nhắc nhở bản thân phải đứng dậy từ nơi mình vấp ngã.

Nước mắt tại Nagoya và tấm HCĐ "cứu rỗi"

Đêm chung kết 100m rào nữ tại Nagoya diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa khiến đường chạy ẩm ướt. Ngay tại vạch xuất phát, bóng ma tâm lý từ sự cố Hàng Châu dường như đã ảnh hưởng mạnh đến Wu Yanni. Cô chọn giải pháp an toàn tuyệt đối và kết quả là có thời gian phản xạ xuất phát lên tới 0,192 giây chậm nhất trong số 8 VĐV tranh tài. Khi vượt qua rào đầu tiên, Yanni hoàn toàn tụt lại ở vị trí cuối cùng.

Thế nhưng, một màn lội ngược dòng không tưởng đã diễn ra. Bằng sải chân mạnh mẽ và kỹ thuật vượt rào thượng thừa ở nửa sau đường chạy, Wu Yanni điên cuồng bứt tốc, vượt qua hàng loạt đối thủ để cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 13 giây 12, xuất sắc mang về tấm HCĐ danh giá (xếp sau hai VĐV chủ nhà Nhật Bản).

Ngay sau khi chạm vạch đích, Wu Yanni đã đổ sụp xuống và khóc nức nở. Giọt nước mắt nghẹn ngào tại khu vực phỏng vấn của đài CCTV không phải là sự yếu đuối, mà là sự giải tỏa cho chuỗi ngày bị bạo lực ngôn từ suốt 3 năm qua. Trên trang cá nhân Weibo, cô xúc động chia sẻ: "Trong một mùa giải có trạng thái tồi tệ nhất, tôi đã dùng tấm huy chương ASIAD này để thực hiện một màn cứu rỗi. Vì quốc gia chiến đấu, tôi sẽ luôn liều mình đến cùng!".

Tôn trọng khán giả và khát vọng của một chiến binh

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, phong cách trang điểm đậm, gắn mi giả và đeo trang sức lộng lẫy khi thi đấu của Wu Yanni tiếp tục là chủ đề gây bão. Đứng trước những ý kiến trái chiều, "bông hồng gai" thẳng thắn khẳng định: Việc chăm chút cho vẻ bề ngoài là quyền cá nhân giúp cô tự tin hơn, đồng thời đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu mà cô dành cho khán giả và người hâm mộ theo dõi giải đấu.

Tấm HCĐ tại ASIAD 2026 không lấp lánh như vàng, nhưng nó có giá trị nặng tựa ngàn vàng đối với sự nghiệp của Wu Yanni. Nó là lời đáp trả đanh thép nhất cho mọi hoài nghi, khẳng định cô không phải là một "búp bê trong tủ kính" mà là một chiến binh thực thụ, một đóa hồng gai kiên cường trên đường chạy châu lục.

Những hình ảnh xúc động của Wu sau chung kết chạy 100m rào nữ