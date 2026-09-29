Trực tiếp ASIAD 29/9: Chờ HCV cầu mây đôi nữ, hồi hộp điền kinh 3 chung kết

Mục tiêu giải tỏa cơn khát vàng từ cầu mây

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 29/9 với áp lực không nhỏ về mặt thành tích. Kể từ sau tấm huy chương vàng mở hàng ở nội dung kata đồng đội nữ, các vận động viên của chúng ta vẫn chưa thể có thêm một lần đứng trên bục cao nhất. Hiện tại, đoàn Việt Nam vẫn đang cách chỉ tiêu ban đầu 3 huy chương vàng. Chính vì vậy, mọi sự kỳ vọng lớn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay đều đổ dồn về nhà thi đấu Nagoya, nơi đội tuyển cầu mây nội dung đôi nữ bước vào trận tranh huy chương vàng gặp đối thủ Philippines vào lúc 7h.

Cầu mây đôi nữ Việt Nam là đương kim vô địch thế giới (áo vàng), nhiều hy vọng mang về HCV thứ 2 cho Việt Nam ở ASIAD 2026

Xét về tương quan lực lượng và đẳng cấp, đây là cơ hội mười mươi để cầu mây mang về tấm huy chương vàng quý giá tiếp theo cho tổ quốc. Các cô gái Việt Nam bước vào giải đấu này với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới 2026. Thêm vào đó, Philippines không phải là đối thủ quá khó chịu hay là khắc tinh của chúng ta ở bộ môn này. Nếu thi đấu đúng phong độ và giữ vững được tâm lý ổn định, một chiến thắng thuyết phục để giải tỏa cơn khát vàng cho toàn đoàn là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của các vận động viên cầu mây.

Kịch tính khung giờ tối với ba trận chung kết điền kinh

Nếu như buổi sáng là sàn diễn của cầu mây thì khung giờ tối sẽ là những cuộc đối đầu đầy khốc liệt và hồi hộp tại sân vận động điền kinh Mizuho. Điền kinh Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 3 nội dung chung kết với mật độ dày đặc. Mở màn cho chiến dịch săn huy chương buổi tối là phần thi của vận động viên Dương Thị Thảo ở nội dung chung kết nhảy cao nữ diễn ra vào lúc 17h05. Đây là nội dung đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính đột phá trước các đối thủ rất mạnh trong khu vực và châu lục.

Ngay sau đó, sự chú ý sẽ được hướng về hai cự ly tiếp sức đầy kịch tính là 4x400m nữ lúc 19:05 và 4x400m nam lúc 19h17. Ở nội dung của nữ, nhóm vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan và Lê Thị Tuyết Mai được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ nhờ sự gắn kết và chiến thuật phân phối sức hợp lý. Ngay sau đó 12 phút, các chàng trai Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn cũng sẽ bước vào đường chạy chung kết 4x400m nam, khép lại một ngày thi đấu đầy nghẹt thở của môn điền kinh.

Lịch trình dày đặc của các môn phối hợp và thể thao điện tử

Bên cạnh hai điểm nhấn chính kể trên, ngày 29/9 cũng là ngày thi đấu vô cùng bận rộn của nhiều bộ môn khác. Ngay từ đầu giờ sáng lúc 06:15, bắn cung đã xuất trận với trận đấu vòng loại của Nguyễn Minh Đức, tiếp theo đó là Nguyễn Duy lúc 7h, Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào vào buổi trưa lúc 11h15.

Môn bắn súng cũng kỳ vọng tạo nên bất ngờ ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 7h với bộ ba Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành.

Ở môn võ Kurash, hai vận động viên Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh sẽ bắt đầu vòng loại hạng cân trên 87kg từ lúc 7h30, hướng tới vòng bán kết và chung kết diễn ra vào lúc 12h. Bóng chuyền trong nhà nam cũng sẽ có cuộc đối đầu với Hồng Kông (Trung Quốc) vào lúc 8h.

Môn thể thao điện tử hôm nay chứng kiến mật độ thi đấu căng thẳng nhất của đội tuyển Việt Nam tại Aichi Sky Expo. Đội tuyển PUBG Mobile sẽ bước vào phần thi đấu tính điểm từ lúc 7h.

Cùng lúc đó, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại sẽ có trận ra quân vòng bảng gặp Ả Rập Saudi, sau đó tiếp tục đụng độ Malaysia lúc 9h30 và UAE lúc 12h.

Môn Identity V cũng sẽ có trận đấu vòng bảng quan trọng với Malaysia vào lúc 11h30. Tất cả tạo nên một ngày thi đấu toàn diện, phủ rộng từ các môn truyền thống đến thể thao điện tử hiện đại.