Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup)

16h, 30/9 | Timor Leste 0 - 0 Campuchia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Timor Leste vs Campuchia Campuchia Điểm Dylan Niski João Varudo Eric Silva Jackson Fowler Ryan Harris Jom Claudio Osorio Tristan Xavi Arrarte Santiago da Costa João Pedro Zion Cruz Gali Freitas Điểm Keo Soksela Sareth Krya Cheng Meng Sor Rotana Takaki Ose Yudai Ogawa Min Ratanak Alisher Mirzaev Sieng Chanthea Sa Ty Andrés Nieto Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Timor Leste Timor Leste Campuchia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Dylan Niski, João Varudo, Eric Silva, Jackson Fowler, Ryan Harris Jom, Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Santiago da Costa, João Pedro, Zion Cruz, Gali Freitas Keo Soksela, Sareth Krya, Cheng Meng, Sor Rotana, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Min Ratanak, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Sa Ty, Andrés Nieto

Timor Leste không còn đường lùi

Thất bại 0-2 trước Myanmar khiến Timor Leste rơi vào thế buộc phải thắng. Dù trắng tay, họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó Corsino Lemos từng đưa bóng trúng cột dọc.

Trước Campuchia, Timor Leste nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cách chơi này cũng có thể để lộ khoảng trống phía sau cho đối thủ khai thác.

Campuchia rộng cửa đi tiếp

Campuchia đang chiếm lợi thế sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Sin Kakada. Với 3 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết.

Không nhất thiết phải mạo hiểm, Campuchia có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công khi Timor Leste dâng cao. Một kết quả hòa cũng giúp họ duy trì lợi thế trong cuộc đua với Myanmar.

Xem trọn vẹn FIFA ASEAN Cup trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.