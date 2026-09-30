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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(16h, 30/9, vòng bảng) Timor Leste buộc phải thắng, trong khi Campuchia nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết Division 2.

     

16h, 30/9 |

Timor Leste
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup) - 1
Campuchia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup) - 1
Dylan Niski, João Varudo, Eric Silva, Jackson Fowler, Ryan Harris Jom, Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Santiago da Costa, João Pedro, Zion Cruz, Gali Freitas
Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup) - 1
Keo Soksela, Sareth Krya, Cheng Meng, Sor Rotana, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Min Ratanak, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Sa Ty, Andrés Nieto

Timor Leste không còn đường lùi

Thất bại 0-2 trước Myanmar khiến Timor Leste rơi vào thế buộc phải thắng. Dù trắng tay, họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó Corsino Lemos từng đưa bóng trúng cột dọc.

Trước Campuchia, Timor Leste nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cách chơi này cũng có thể để lộ khoảng trống phía sau cho đối thủ khai thác.

Campuchia rộng cửa đi tiếp

Campuchia đang chiếm lợi thế sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Sin Kakada. Với 3 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết.

Không nhất thiết phải mạo hiểm, Campuchia có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công khi Timor Leste dâng cao. Một kết quả hòa cũng giúp họ duy trì lợi thế trong cuộc đua với Myanmar.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2026 10:50 AM (GMT+7)
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