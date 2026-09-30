Trực tiếp bóng đá Timor Leste - Campuchia: Quyết chiến vì vé chung kết (FIFA ASEAN Cup)
(16h, 30/9, vòng bảng) Timor Leste buộc phải thắng, trong khi Campuchia nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết Division 2.
16h, 30/9 |
Điểm
Dylan Niski
João Varudo
Eric Silva
Jackson Fowler
Ryan Harris Jom
Claudio Osorio
Tristan Xavi Arrarte
Santiago da Costa
João Pedro
Zion Cruz
Gali Freitas
Điểm
Keo Soksela
Sareth Krya
Cheng Meng
Sor Rotana
Takaki Ose
Yudai Ogawa
Min Ratanak
Alisher Mirzaev
Sieng Chanthea
Sa Ty
Andrés Nieto
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Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Timor Leste không còn đường lùi
Thất bại 0-2 trước Myanmar khiến Timor Leste rơi vào thế buộc phải thắng. Dù trắng tay, họ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó Corsino Lemos từng đưa bóng trúng cột dọc.
Trước Campuchia, Timor Leste nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cách chơi này cũng có thể để lộ khoảng trống phía sau cho đối thủ khai thác.
Campuchia rộng cửa đi tiếp
Campuchia đang chiếm lợi thế sau chiến thắng 1-0 trước Myanmar nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Sin Kakada. Với 3 điểm trong tay, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết.
Không nhất thiết phải mạo hiểm, Campuchia có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công khi Timor Leste dâng cao. Một kết quả hòa cũng giúp họ duy trì lợi thế trong cuộc đua với Myanmar.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 10:50 AM (GMT+7)