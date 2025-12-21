Việt Nam “càn quét” HCV SEA Games 33, môn nào chiếm “hào quang” số 1?

SEA Games 33 khép lại trên đất Thái Lan không chỉ là kỳ đại hội của những con số huy chương, mà còn là thước đo rõ nét cho chiến lược phát triển dài hạn của thể thao Việt Nam. Với 87 HCV, gần như đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra vì chưa tính 5 HCV biểu diễn (chỉ tiêu từ 90-110 HCV), trong đó nhiều môn mũi nhọn không chỉ đạt mà còn vượt kỳ vọng, tạo nên một bức tranh thành công mang tính hệ thống.

Nhìn vào cơ cấu thành tích, có thể thấy “ánh hào quang” của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 không tập trung vào một cá nhân hay một môn đơn lẻ, mà được chia đều cho nhiều nhóm môn Olympic, Olympic mở rộng và cả những môn mới giàu tiềm năng.

Nguyễn Thị Oanh (giữa) giành 3 HCV trong tổng số 12 HCV mà điền kinh Việt Nam có được tại SEA Games 33

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh và di sản lịch sử

Điền kinh tiếp tục là trụ cột với 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, giữ nguyên thành tích vàng so với SEA Games 32 và phá 2 kỷ lục đại hội. Trung tâm của thành công ấy là Nguyễn Thị Oanh, huyền thoại sống điền kinh Việt Nam.

Ba tấm HCV ở 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật giúp Oanh cán mốc 15 HCV SEA Games vượt đàn chị Nguyễn Thị Huyền (14 HCV), cân bằng thành tích của các huyền thoại Đông Nam Á. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ như Bùi Thị Kim Anh, Trần Thị Loan hay Nguyễn Thị Ngọc cho thấy sự tiếp nối cần thiết, đảm bảo chiều sâu lực lượng cho các kỳ đại hội kế tiếp.

Vật: Thống trị tuyệt đối

Môn vật mang về 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, giành tới 10/12 nội dung thi đấu. Sự đồng đều giữa vật cổ điển và vật tự do cho thấy nền tảng huấn luyện vững chắc, khó bị lung lay trong nhiều năm tới. Đây tiếp tục là “mỏ vàng” ổn định bậc nhất của thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games.

3 chị em ruột Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang (từ trái qua) mang về cho vật 3 HCV

Bắn súng: “Vàng ròng” của đoàn Việt Nam

Với 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ, bắn súng là môn xếp nhất toàn đoàn so với các đội ở SEA Games, vượt chỉ tiêu đề ra. Ngôi sao sáng nhất là Trịnh Thu Vinh, người giành tới 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games.

Thu Vinh (bên phải) có kỳ SEA Games đại thành công với 4 HCV

Đáng chú ý, tấm HCV 10m súng ngắn hơi nữ của Trịnh Thu Vinh được xem là một trong những thành tích giá trị nhất Đại hội. Điểm số 242,7 đã vượt kỷ lục SEA Games và ASIAD, còn cao hơn cả thành tích HCB Olympic 2024, giúp chúng ta tiếp tục mơ về HCV Thế vận hội.

Bơi lội: Thế hệ kế cận bước ra ánh sáng

Bơi lội Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 7 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, xếp nhì toàn đoàn, chỉ sau Singapore. Những tấm HCV đến từ các nội dung then chốt như Phạm Thanh Bảo (100m, 200m ếch), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp), Nguyễn Quang Thuấn (400m hỗn hợp), tiếp sức 4x200m tự do nam và đặc biệt là tiếp sức nam nữ 4x1500m bơi marathon.

Quang Thuấn (giữa, em trai Ánh Viên) là hy vọng mới của bơi Việt Nam

Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của lớp kế cận. Trần Văn Nguyễn Quốc, kình ngư mới 17 tuổi, suýt tạo địa chấn ở chung kết 200m tự do nam khi chỉ thua nhà vô địch Malaysia đúng 0,06 giây. Dù chỉ giành HCB, màn nước rút ấy cho thấy bơi Việt Nam đã sẵn sàng cho giai đoạn chuyển giao sau thời Nguyễn Huy Hoàng.

Bóng đá và futsal tạo những dấu ấn lịch sử

Bóng đá Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB, trong khi futsal nữ lần đầu vô địch SEA Games. Ở bóng đá nam, Nguyễn Đình Bắc nổi lên như thủ lĩnh thế hệ mới với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo và màn trình diễn chói sáng ở chung kết thắng Thái Lan 3-2.

U22 Việt Nam giành "vàng 10" khi ngược dòng hạ chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam

Bóng đá nữ khép lại SEA Games bằng nhiều tiếc nuối trong trận chung kết giàu tranh cãi, nhưng cũng đánh dấu lời chia tay đầy cảm xúc của HLV Mai Đức Chung, người đặt nền móng cho 6 HCV SEA Games và một kỳ World Cup lịch sử.

Rowing - Karate - Taekwondo: Sự bền bỉ của các môn mũi nhọn

Rowing Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 4 HCV, khẳng định sự ổn định lâu dài, đặc biệt ở các nội dung thuyền nữ. Karate tiếp tục giữ vững vị thế số một khu vực với 6 HCV, trong khi taekwondo giành 4 HCV, duy trì phong độ ổn định và chiều sâu lực lượng.

eSports và TDDC thi đấu xuất sắc

Liên Quân Mobile mang về 2 HCV, đánh dấu bước tiến lớn của thể thao điện tử Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Thể dục dụng cụ hoàn thành chỉ tiêu với 3 HCV, tiếp tục giữ vị thế trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Kết thúc SEA Games 33, thể thao Việt Nam hướng sang một chu kỳ mới, nơi thành tích hôm nay trở thành bệ phóng cho tương lai.