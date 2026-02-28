Ronaldo bắt đầu xây đế chế CLB: Bị tố làm "bình phong" cho đại gia Ả rập

Ronaldo khởi đầu câu chuyện về sau

Cristiano Ronaldo vừa bước qua tuổi 41 hồi đầu tháng này. Dù rất yêu mến siêu sao người Bồ Đào Nha nhưng ai cũng thấy được ngày tháng CR7 còn thi đấu trên sân với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp là rất ít. Dù Ronaldo đã cố gắng bảo dưỡng rất kỹ cơ thể nhưng không ai có thể thắng được thời gian.

Cristiano Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha hiểu được điều đó. Sau nhiều năm chinh chiến và đầu tư, Ronaldo đã có khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD (theo tạp chí Forbes). Bởi vậy, không ngạc nhiên khi CR7 vừa quyết định mua lại 25% cổ phần của CLB Almeria. Đội bóng này đang chơi ở hạng 2 của Tây Ban Nha nhưng có cơ hội cực lớn để trở lại La Liga mùa sau.

Hiện tại, họ đang xếp thứ 3 (nằm trong nhóm dự playoff tranh vé lên hạng) và chỉ kém vị trí thứ 2 (được thăng hạng thẳng) đúng 1 điểm. Sự góp mặt của Cristiano Ronaldo dù là trên khán đài có thể tạo động lực vô cùng to lớn cho các cầu thủ Almeria trên sân.

Theo một số nguồn tin, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thành lập hệ sinh thái bóng đá của Ronaldo trên toàn thế giới. Đây không phải là câu chuyện quá xa lạ trong giới túc cầu giáo. Red Bull đang khá thành công với 4 đội bóng ở Đức, Áo, Brazil và Mỹ (RB Leipzig, RB Salzburg, RB New York City, RB Bragatino).

Hiện tại chưa rõ Ronaldo sẽ đầu tư vào đội bóng nào tiếp theo nhưng nhiều khả năng, CR7 sẽ nhắm tới thị trường Anh và Italia để gia tăng hiệu quả về mặt truyền thông. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng thi đấu tại cả hai đất nước này.

Đầu tư thật sự hay chỉ là người đứng tên

Sau khi những thông tin trên được công bố, nhiều người đang đặt câu hỏi rằng Ronaldo lấy đâu ra nhiều tiền để đầu tư như vậy. Mặc dù không công bố mức giá nhưng rõ ràng mua 25% cổ phần của Almeria sẽ không hề rẻ.

Tổng tài sản của Ronaldo ở mức 1 tỷ USD nhưng bị chia ra nhiều phần nên công ty đầu tư thể thao mang thương hiệu CR7 (CR7 Sport Investment) sẽ có mức vốn khởi đầu không quá tốt. Một vài ý kiến cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ là người đứng tên, còn ông chủ thực sự đằng sau vẫn là những tỷ phú người Ả Rập.

Lập luận này không phải là không có căn cứ. Thứ nhất, Quỹ đầu tư công của Ả Rập (PIF) từng dùng Amanda Staveley (PCP Capital Partners) trong vai trò tương tự để mua lại Newcastle United. Thứ hai, Almeria thuộc sở hữu của SMC, một quỹ đầu tư tới từ... Ả Rập. Thông tin này khiến cho người ta phải đặt câu hỏi rằng Ronaldo có phải mua cổ phần thật hay không.

Trước đó từng xuất hiện thông tin Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) muốn Ronaldo làm chủ tịch của Al Nassr sau khi giải nghệ. Bởi vậy, khả năng CR7 sắm vai "bình phong" cho các đại gia dầu mỏ Saudi Arabia là rất cao. Mặc dù vậy, đó không phải là điều đáng phải bàn tán. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cống hiến cho bóng đá sau khi giải nghệ là điều cực kỳ đáng quý.