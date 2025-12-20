Trực tiếp bế mạc SEA Games 33: Món quà đặc biệt từ Thái Lan và nước chủ nhà 2027

✨ Thái Lan sẵn sàng "sửa sai" ở lễ bế mạc

Vào 19h ngày 20/12/2025, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra tại vận động quốc gia Rajamangala (Thái Lan). Sau hơn 2 tuần thi đấu, Đại hội thể thao khu vực đã khép lại bằng buổi lễ mang đậm bản sắc văn hóa Thái Lan và tinh thần đoàn kết của khu vực.

Thái Lan cam kết tổ chức lễ bế mạc trọn vẹn

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ nổi tiếng Tah-U Pittaya Saechua và Kratae R-Siam trong chủ đề "Âm thanh của nhà vô địch". Những bài ca chiến thắng sẽ vang lên, tôn vinh tinh thần vượt khó và khát vọng vươn tới đỉnh cao của thế hệ trẻ Đông Nam Á.

Trước những ý kiến trái chiều từ lễ khai mạc, Ban tổ chức SEA Games 33 đã cho thấy sự cầu thị đáng ghi nhận. Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), khẳng định toàn đội ngũ đã rút kinh nghiệm sâu sắc để đảm bảo lễ bế mạc diễn ra trọn vẹn nhất.

🎉 Món quà đặc biệt từ nước chủ nhà SEA Games 34

Nghi thức được mong chờ nhất chính là phần tắt đuốc và hạ cờ SEA Games, chính thức kết thúc hành trình của Đại hội thể thao khu vực lần thứ 33. Trong khoảnh khắc chuyển giao đầy ý nghĩa, đại diện nước chủ nhà Thái Lan sẽ trao lại lá cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) cho Malaysia, quốc gia đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027.

Theo New Strait Times, Malaysia sẽ mang đến tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Mimi Fly, Amir Jahari và Marsha Milan, cùng 60 vũ công đến từ nhiều dân tộc khác nhau. "Món quà" này nhằm giới thiệu về văn hóa, cũng như gửi lời chào đón nồng nhiệt của Malaysia tới bạn bè quốc tế.

Nước chủ nhà SEA Games 34, Malaysia mang đến "món quà" độc đáo trong lễ bế mạc SEA Games 33

Bên cạnh đó, đúng vào thời điểm lá cờ SEAGF được trao, một tiết mục cực kì độc đáo sẽ xuất hiện tại Malaysia. Cụ thể, Sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Malaysia) cùng 10 công trình kiến ​​trúc mang tính biểu tượng thuộc 4 thành phố đăng cai SEA Games 34 gồm Kuala Lumpur, Kuching, Johor Baru và Penang, được thắp sáng bằng các ánh đèn màu đỏ, vàng, xanh lam và trắng - tượng trưng cho màu quốc kỳ Malaysia.

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia thông báo, 10 địa danh này gồm Tháp đôi Petronas, Tháp Kuala Lumpur, Tháp DBKL, KOMTAR, PWCC Penang, cầu Sultan Abdul Halim, cầu Satok, tòa nhà Tòa thị chính Kuching North, đài phun nước âm nhạc Darul Hana Kuching và tòa nhà Iskandar Puteri.

Bên cạnh việc chiếu sáng các địa danh, nhiều màn hình LED tại vị trí chiến lược ở 4 thành phố cũng được trang trí bằng hình ảnh đồ họa ấn tượng.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn