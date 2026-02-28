Man City lại gặp Real: Pep Guardiola thấy kỳ lạ, nói về nhánh "tử thần"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An 28/02/26 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
1
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND 28/02/26 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Man City lại gặp Real: Pep Guardiola thấy kỳ lạ, nói về nhánh "tử thần"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Manchester City

Man City một lần nữa đụng độ Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League, và HLV Pep Guardiola thừa nhận ông cảm thấy “hơi kỳ lạ” với kịch bản quen thuộc này.

  

Man City lại chạm trán Real Madrid

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8 hôm 27/2, Man City sẽ tái đấu Real Madrid trong cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 Cúp C1. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 13 giữa hai ông lớn châu Âu kể từ khi Pep Guardiola tiếp quản đội chủ sân Etihad vào năm 2016.

Man City của&nbsp;Pep Guardiola sẽ tái ngộ&nbsp;Real Madrid tại vòng 1/8&nbsp;Champions League

Man City của Pep Guardiola sẽ tái ngộ Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League

Đáng chú ý, lần đối đầu gần nhất giữa hai đội mới diễn ra cách đây hơn 2 tháng, trong giai đoạn vòng bảng của Cúp C1 mùa này. Theo thể thức vòng bảng cũ, hai đội chỉ có thể gặp nhau từ vòng tứ kết trở đi.

Không chỉ Man City và Real Madrid tái ngộ, một số cặp đấu khác cũng lặp lại các cuộc chạm trán ở vòng bảng như Newcastle tái ngộ Barcelona hay Galatasaray đối đầu Liverpool. Real Madrid thậm chí đã gặp Benfica ở vòng play-off, sau khi hai đội đụng độ ở lượt cuối giai đoạn vòng bảng.

Trong cuộc họp báo trước trận Man City làm khách trên sân của Leeds United ở Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola nói về thể thức mới của Cúp C1: “Đúng vậy, hơi kỳ lạ một chút. Không phải lúc nào trận cuối vòng bảng, như Real Madrid gặp Benfica, lại trở thành cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out.

Mọi thứ trông khác đi. Có người sẽ đồng ý, có người không, nhưng rõ ràng là khác. Nhưng tại sao không? Ở Premier League và các giải cúp, mùa này chúng tôi đã gặp Newcastle bao nhiêu lần? Biết đâu chúng tôi còn gặp họ ở chung kết. Khi tôi bắt đầu, Champions League chỉ có tám, chín, 10 đội. Vấn đề là phải thích nghi. Bốc thăm gặp Real Madrid thì vẫn là Real Madrid. Chúng tôi có thể làm gì khác chứ?”

Nhánh đấu “tử thần”

Nếu vượt qua Real Madrid, Man City sẽ chạm trán Bayern Munich hoặc Atalanta ở tứ kết, và có thể đối đầu Liverpool, Chelsea hoặc đương kim vô địch PSG tại bán kết. Trên lý thuyết, đây được xem là nhánh đấu khó hơn, nhưng Pep Guardiola không đồng tình với quan điểm đó.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định: “Nhận định như vậy là thiếu tôn trọng, ví dụ với Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid hay Tottenham. Champions League vốn đã cực kỳ khắc nghiệt. Tôi không nói Real Madrid không khó, ai cũng biết điều đó, nhưng bất kỳ đội nào bạn đối đầu ở giải này cũng đều có ‘ngón đòn’ riêng. Nếu muốn tiến xa lúc này, bạn phải đánh bại những đội mạnh nhất. Nếu không làm được điều đó, bạn không xứng đáng”.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Báo Anh mơ Arsenal gặp Man City ở chung kết Cúp C1, Liverpool đón tin dữ (Clip tin nóng)
Báo Anh mơ Arsenal gặp Man City ở chung kết Cúp C1, Liverpool đón tin dữ (Clip tin nóng)

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã mở ra khả năng xuất hiện trận chung kết toàn Anh, và các tin tức đáng chú ý khác.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/02/2026 09:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN