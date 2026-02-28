Man City lại gặp Real: Pep Guardiola thấy kỳ lạ, nói về nhánh "tử thần"

Man City lại chạm trán Real Madrid

Theo kết quả bốc thăm vòng 1/8 hôm 27/2, Man City sẽ tái đấu Real Madrid trong cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 Cúp C1. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 13 giữa hai ông lớn châu Âu kể từ khi Pep Guardiola tiếp quản đội chủ sân Etihad vào năm 2016.

Man City của Pep Guardiola sẽ tái ngộ Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League

Đáng chú ý, lần đối đầu gần nhất giữa hai đội mới diễn ra cách đây hơn 2 tháng, trong giai đoạn vòng bảng của Cúp C1 mùa này. Theo thể thức vòng bảng cũ, hai đội chỉ có thể gặp nhau từ vòng tứ kết trở đi.

Không chỉ Man City và Real Madrid tái ngộ, một số cặp đấu khác cũng lặp lại các cuộc chạm trán ở vòng bảng như Newcastle tái ngộ Barcelona hay Galatasaray đối đầu Liverpool. Real Madrid thậm chí đã gặp Benfica ở vòng play-off, sau khi hai đội đụng độ ở lượt cuối giai đoạn vòng bảng.

Trong cuộc họp báo trước trận Man City làm khách trên sân của Leeds United ở Ngoại hạng Anh, Pep Guardiola nói về thể thức mới của Cúp C1: “Đúng vậy, hơi kỳ lạ một chút. Không phải lúc nào trận cuối vòng bảng, như Real Madrid gặp Benfica, lại trở thành cặp đấu đầu tiên ở vòng knock-out.

Mọi thứ trông khác đi. Có người sẽ đồng ý, có người không, nhưng rõ ràng là khác. Nhưng tại sao không? Ở Premier League và các giải cúp, mùa này chúng tôi đã gặp Newcastle bao nhiêu lần? Biết đâu chúng tôi còn gặp họ ở chung kết. Khi tôi bắt đầu, Champions League chỉ có tám, chín, 10 đội. Vấn đề là phải thích nghi. Bốc thăm gặp Real Madrid thì vẫn là Real Madrid. Chúng tôi có thể làm gì khác chứ?”

Nhánh đấu “tử thần”

Nếu vượt qua Real Madrid, Man City sẽ chạm trán Bayern Munich hoặc Atalanta ở tứ kết, và có thể đối đầu Liverpool, Chelsea hoặc đương kim vô địch PSG tại bán kết. Trên lý thuyết, đây được xem là nhánh đấu khó hơn, nhưng Pep Guardiola không đồng tình với quan điểm đó.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định: “Nhận định như vậy là thiếu tôn trọng, ví dụ với Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid hay Tottenham. Champions League vốn đã cực kỳ khắc nghiệt. Tôi không nói Real Madrid không khó, ai cũng biết điều đó, nhưng bất kỳ đội nào bạn đối đầu ở giải này cũng đều có ‘ngón đòn’ riêng. Nếu muốn tiến xa lúc này, bạn phải đánh bại những đội mạnh nhất. Nếu không làm được điều đó, bạn không xứng đáng”.