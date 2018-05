Vệ sỹ cựu Tổng thống Obama: Tay đấm cao cường, hạ cả võ sỹ UFC

Thứ Năm, ngày 03/05/2018 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Từng nhiều năm làm nhiệm vụ bảo vệ các Tổng thống Mỹ, cựu đặc vụ Dan Bongino có rất nhiều câu chuyện thú vị.

Vệ sỹ là một nghề rất nguy hiểm, đặc biệt khi họ đảm nhiệm công việc bảo vệ các lãnh đạo cấp cao. Nó đòi hỏi các vệ sỹ phải có những rèn luyện khắc nghiệt. Mời các bạn đón xem các câu chuyện độc lạ về các Vệ sỹ từ ngày 19/4!

Video đặc vụ Mỹ tập luyện thể lực khắc nghiệt:

Để trở thành một đặc vụ trong Sở mật vụ Mỹ (USSS) và sau này nhận nhiệm vụ bảo vệ cho các quan chức cấp cao, đặc biệt là Tổng thống không phải chuyện dễ dàng.

Dan Bongino (trái) và Obama

Sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về lý lịch, độ tuổi, sức khỏe… các ứng viên còn phải trải qua 2 khóa huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Khóa đầu tiên kéo dài 12 tuần là Chương trình huấn luyện nghiên cứu tội phạm và thứ hai là Khóa huấn luyện đặc vụ 18 tuần.

Một đặc vụ Mỹ đòi hỏi phải có sức lực hoàn hảo nên vấn đề thể chất của họ rất quan trọng. Là một người từng có nhiều năm làm việc tại USSS và trong các đơn vị bảo vệ các cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama, ông Dan Bongino từng có nhiều tiết lộ thú vị.

Bongino từng có 2 cuốn sách “Life Inside the Bubble” năm 2013 và “The Fight: A Secret Service Agent’s Inside Account of Security Failings and the Political Machine” năm 2016 kể về quãng thời gian và những câu chuyện thời làm vệ sỹ gây sốt. Cả hai cuốn sách này khi mới tung ra đều nằm trong danh sách Best-seller tại New York thời điểm đó.

Dan Bongino được miêu tả là người to cao, lực lưỡng và rất khỏe. Đây là kết quả của quá trình tập luyện ngay từ khi ông còn nhỏ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên quickmusclebuildingtips, ông kể rằng mình bắt đầu tập tạ từ năm 12, 13 tuổi và vẫn duy trì đều đặn cho tới ngày hôm nay khi đã sắp 44 tuổi.

Bongino rất đề cao việc rèn luyện thể lực để hoàn thành nhiệm vụ

Không chỉ tập tạ, để phục vụ cho công việc và cả đam mê, người cha của 2 cô con gái còn luyện võ Brazil jiu-jitsu, boxing và vật. Những kỹ năng này giúp ích ông rất nhiều trong việc trấn áp tội phạm và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ các Tổng thống.

Không chỉ tập chay, Dan còn tăng cường tính thực chiến bằng việc tham gia các giải đấu, ông từng giành HCB ở giải vật Grapplefest ở New York và một lần khác giành HCB tại Olympic của Sở cảnh sát New York.

Theo quickmusclebuidingtips, Dan Bongino từng tập luyện lâu năm với anh em nhà Serra là Matt và Nick, những người có tiếng trong giới MMA. Matt Serra, người có nhiều năm thi đấu ở UFC, đã từng bị Bongino quật ngã khi đấu thử.

Ông rất chú trọng nâng cao trình độ võ thuật và không ngừng tìm kiếm những tên tuổi của làng võ để học hỏi. Danh sách các “sư phụ” của Bongino còn có Pete Sell và Randy Corture, các ngôi sao UFC vào những năm 2000.

Hiện đã giải nghệ, Dan Bongino đang có một show radio và kênh phát những chương trình riêng khá ăn khách.