Thực hư Đặng Hồng trở lại đội hình U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Chile gây xôn xao

😲🗣️ Đặng Thị Hồng bất ngờ xuất hiện trong danh sách thi đấu với U21 Chile

Vào khoảng trưa ngày 15/8, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã công bố danh sách thi đấu chính thức của đội tuyển nữ U21 Việt Nam trong trận gặp U21 Chile. Trận đấu này thuộc vòng phân hạng 17-20 của Giải vô địch U21 thế giới 2025, sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay (15/8) tại Indonesia. Đáng chú ý, trong danh sách thi đấu có sự xuất hiện của vận động viên Đặng Thị Hồng.

Danh sách thi đấu trận U21 Việt Nam gặp U21 Chile được FIVB công bố bất ngờ có tên Đặng Thị Hồng

Chủ công 19 tuổi thậm chí còn được xác định là người tiếp tục mang tấm băng đội trưởng của U21 Việt Nam. Đây là thông tin gây xôn xao và làm ngạc nhiên tất cả người hâm mộ bóng chuyền. Bởi lẽ trước đó, FIVB đã tiến hành điều tra và kết luận Đặng Thị Hồng không đủ tư cách thi đấu theo điều 12.2, Quy định Kỷ luật FIVB.

Điều này không chỉ dẫn đến việc chủ công 19 tuổi bị loại khỏi giải, xóa sạch mọi thông số thi đấu mà còn khiến cả đội tuyển trẻ Việt Nam bị xử thua bốn trận, mất suất vào vòng 1/8, phải xuống nhóm cạnh tranh vị trí từ 17 đến 24. Thậm chí bóng chuyền Việt Nam còn suýt đối mặt với việc có thể bị đình chỉ hoạt động chuyên môn hai năm.

Ngay lập tức trên các diễn đàn bóng chuyền Việt Nam, rất nhiều fan đồng loạt đăng bài chúc mừng sự trở lại của Đặng Thị Hồng. Nhiều ý kiến tỏ ra vui mừng vì cho rằng có thể bóng chuyền Việt Nam đã khiếu nại thành công.

⚠️❌ Bị xóa tên chỉ sau vài phút

Tuy nhiên chỉ vài phút sau đó, FIVB một lần nữa cập nhật và xoá tên Đặng Thị Hồng khỏi danh sách. Tấm băng đội trưởng cũng được cập nhật thuộc về Lại Thị Khánh Huyền. Theo xác nhận của ban huấn luyện U21 Việt Nam, đội tuyển chưa hề nhận được bất kỳ thông tin gì về việc Đặng Thị Hồng được phép trở lại thi đấu.

Đặng Thị Hồng bị xóa tên chỉ sau vài phút, mọi thông số thi đấu vẫn bị xóa sạch

Việc chủ công này bất ngờ xuất hiện trong danh sách trên được cho rằng có thể do…lỗi đánh máy hoặc ban tổ chức giải đã cập nhật nhầm danh sách cũ trước đó. Điều này đã dẫn đến sự phẫn nộ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, những người đang rất lo lắng và theo dõi từng phút diễn biến về sự việc của Đặng Thị Hồng cũng như toàn đội tuyển trẻ nước nhà tại giải trẻ thế giới.

FIVB mới đây đã gửi mail cho đội tuyển U21 Việt Nam thừa nhận đã đăng ký nhầm Đặng Thị Hồng vào danh sách trận gặp U21 Chile. Sau đó ban tổ chức đã cập nhật lại và xoá tên chủ công sinh năm 2006.

Mặt khác, dù FIVB không công bố chính thức tên VĐV bị cho là vi phạm của đội tuyển U21 Việt Nam nhưng việc Đặng Thị Hồng vắng mặt, cũng như bị xóa mọi thông số thi đấu đã ngầm xác định đội trưởng cao 1m72 là người không đủ điều kiện tiếp tục thi đấu.