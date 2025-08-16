Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Australia: Quyết đoạt vé chung kết (ASEAN Cup)
(20h, 16/8, bán kết ASEAN Cup 2025) ĐT nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng U23 Australia cũng có thể gây bất ngờ.
Hàng thủ ĐT Việt Nam chơi tốt
Đội tuyển nữ Việt Nam đang có đà tâm lý cực tốt khi vừa đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng và hiên ngang tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng. Thậm chí các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chưa để thủng lưới lần nào, cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự.
Australia không hề yếu
Nữ Úc tham dự giải AFF Cup nữ này là thành phần U-23, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia, 3 tuyển thủ U-20 từng dự World Cup U-20 đầu năm nay.
Với tình hình như thế, rõ ràng lứa cầu thủ U-23 Úc này yếu hơn và thậm chí yếu hơn rất nhiều so với đội tuyển Úc mà Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung... chạm trán bốn năm về trước.
Nhưng đội tuyển trẻ Úc này yếu hơn rất nhiều so với tuyển quốc gia không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng cho tuyển nữ Việt Nam khi vòng đấu bán kết không có cơ hội sửa sai như vòng bảng.
