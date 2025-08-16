Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Australia: Quyết đoạt vé chung kết (ASEAN Cup)

20h, 16/8 | ĐT nữ Việt Nam 0 - 0 U23 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Việt Nam vs U23 Australia U23 Australia Điểm Kim Thanh Diễm My Chương Thị Kiều Trần Thị Duyên Thuỳ Trang Thái Thị Thảo Thu Thảo Bích Thuỳ Hải Linh Nguyễn Thị Vạn Huỳnh Như Điểm Lincoln Grove Cerne Tumeth Cicco Furphy Gomez Chessari Jancevski Rasmussen McKenna Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Việt Nam ĐT nữ Việt Nam U23 Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Thuỳ Trang, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như Lincoln, Grove, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Rasmussen, McKenna

Hàng thủ ĐT Việt Nam chơi tốt

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có đà tâm lý cực tốt khi vừa đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng và hiên ngang tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng. Thậm chí các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn chưa để thủng lưới lần nào, cho thấy sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Australia không hề yếu

Nữ Úc tham dự giải AFF Cup nữ này là thành phần U-23, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia, 3 tuyển thủ U-20 từng dự World Cup U-20 đầu năm nay.

Với tình hình như thế, rõ ràng lứa cầu thủ U-23 Úc này yếu hơn và thậm chí yếu hơn rất nhiều so với đội tuyển Úc mà Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung... chạm trán bốn năm về trước.

Nhưng đội tuyển trẻ Úc này yếu hơn rất nhiều so với tuyển quốc gia không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng cho tuyển nữ Việt Nam khi vòng đấu bán kết không có cơ hội sửa sai như vòng bảng.

