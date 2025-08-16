MU ôm mộng Ngoại hạng Anh: Arsenal là thước đo cuộc cách mạng của Amorim

⚽ Kỳ vọng xen lẫn dè dặt trước mùa giải mới

Không khí ở Manchester United trước mùa 2025/26 là sự pha trộn giữa hy vọng và sự thận trọng. Sau mùa giải tệ nhất trong 51 năm – kết thúc ở vị trí thứ 15 Ngoại hạng Anh – HLV Ruben Amorim và ban huấn luyện tin rằng mọi thứ phải thay đổi và chắc chắn sẽ thay đổi.

MU không muốn lặp lại nỗi đau ở mùa giải 2024/25

Bốn tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon và Benjamin Sesko đã góp mặt, hứa hẹn một khởi đầu mới khi MU tiếp Arsenal ở vòng mở màn Premier League (22h30 ngày 17/8, giờ Hà Nội).

🔥 Bài toán ghi bàn – nỗi đau mùa trước

Ngoại hạng Anh mùa 2024/25, MU chỉ đứng thứ 16 về số bàn mỗi trận (1,2) và thứ 12 về sút trúng đích (4,6). Toàn đội chỉ có 1 cầu thủ – Amad Diallo – lọt top 56 chân sút bóng sống (8 bàn).

Họ xếp bét về số bàn bằng đầu (4), đứng thứ 19 về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội (8,33%) dù sút nhiều thứ 7 giải đấu. Sự nghèo nàn trên hàng công buộc ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải hành động khẩn cấp.

MU trình làng hàng công hoàn toàn mới

💰 Bộ ba tân binh 210 triệu bảng

Hè này, MU mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko với tổng phí 210 triệu bảng. Bộ ba này ghi tổng cộng 58 bàn mùa trước.

Đáng chú ý, Cunha và Mbeumo đều nằm trong top 20 cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất Premier League. Họ được kỳ vọng giải quyết triệt để bài toán dứt điểm cho đội bóng dưới quyền HLV Ruben Amorim.

🛡️ Vết nứt chiến thuật chưa lành

Giai đoạn tiền mùa giải cho thấy cả điểm sáng lẫn điểm yếu cũ của MU. Họ thắng Bournemouth 4-1 thuyết phục, nhưng trận hòa Fiorentina 1-1 lại phơi bày nhược điểm: sơ đồ pressing 5-2-3 khiến hàng tiền vệ hở lớn, chống cố định kém, cùng việc dùng Bruno Fernandes và Amad Diallo ở vị trí không tối ưu.

Nếu tuyến đầu bị vượt qua, hàng thủ sẽ đối mặt tình huống 4 chọi 2 – trong đó Fernandes vốn không mạnh phòng ngự.

⏱️ Lợi thế không đá cúp châu Âu

Việc MU không dự cúp châu Âu mùa giải 2025/26 giúp HLV Amorim có nhiều thời gian rèn chiến thuật. Ông “cầm tay chỉ việc” cầu thủ đứng vào vị trí chính xác cho từng pha bóng.

Hậu vệ Diogo Dalot khẳng định: “Giờ không còn lý do để bào chữa. Chúng tôi có mọi điều kiện để thắng và cần đạt tới trạng thái chơi mà nhắm mắt cũng biết đồng đội ở đâu".

Sau khi đã thất bại trước Arsenal ở mùa trước, MU cần chứng tỏ được tham vọng ở mùa giải mới

📊 Thể lực và dữ liệu giám sát

MU sử dụng áo công nghệ cao để đo hiệu suất từng cầu thủ theo thời gian thực. Ai không đạt chuẩn sẽ bị nêu tên trước toàn đội. Thể lực đã cải thiện, nhưng lối chơi vẫn phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân và lên bóng chậm.

Mùa trước, MU dẫn đầu giải về số đường chuyền ở phần sân nhà (8.845) – dấu hiệu của lối chơi thiếu đột biến.

📝 Lời nhắn từ Amorim và thử thách mang tên Arsenal

Amorim từng chia sẻ trong chương trình cuối tuần: “Những chi tiết đúng đắn đã giúp đội bóng mạnh mẽ hơn. Niềm tin đang lớn dần, và chúng tôi đã khác trước”. Dù vậy, một hàng thủ chưa chắc chắn, lối lên bóng ì ạch và cặp tiền vệ dễ bị xuyên phá sẽ là cơ hội để Arsenal khai thác.

Chủ nhật này, trước Arsenal cũng chịu áp lực không nhỏ, MU sẽ phải chứng minh rằng cuộc “đại tu” của họ thực sự hiệu quả.