ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đấu Chile, khẳng định bản lĩnh ở giải thế giới

🏐 U21 bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực

Đội U21 bóng chuyền nữ Việt Nam gặp chuyện không may khi bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) phạt vì vấn đề chưa được chính thức công bố. Sự cố này khiến U21 Việt Nam lỡ cơ hội bước vào vòng 1/8, cột mốc quan trọng tại giải trẻ thế giới trong lần đầu tham dự.

Quỳnh Hương (số 14) và các đồng đội quyết tâm thể hiện tốt ở trận đấu với Chile

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng U21 Việt Nam đã có vòng bảng ấn tượng với những màn trình diễn xuất sắc nhưng 4 trận đấu sau đó bị hủy kết quả. Phải chơi ở vòng phân hạng (từ 17 tới 24) các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu hết mình, qua đó chiến thắng 3-1 trước U21 Ai Cập, đội đang xếp thứ 5 thế giới.

Với phong độ và sức mạnh hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá trong nhóm phân hạng từ 17 tới 24.

Trận đấu tiếp theo vào 20h, 15/8, U21 Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Chile, đội bóng đang xếp hạng 17 thế giới, cao hơn Việt Nam 8 bậc theo bảng xếp hạng được cập nhật hàng năm của FIVB. Dù vị trí này chỉ mang tính tham khảo, vì bảng xếp hạng trẻ 1 năm xếp hạng 1 lần.

🤝 U21 Việt Nam so tài với U21 Chile

Nếu không bị phạt, thành tích của U21 Việt Nam vòng bảng chắc chắn sẽ nổi bật hơn nhiều so với Chile, khi đội bóng Nam Mỹ chỉ thắng 2 và thua 3 sau 5 trận. Trong đó, hai đối thủ mà Chile đánh bại đều có thứ hạng thấp hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIVB. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là Chile vừa có trận thắng 3-0 khá bất ngờ trước U21 Mexico, đội đang đứng thứ 9 thế giới.

Về lực lượng, U21 Việt Nam có những cá nhân nổi bật như Phương Quỳnh, Ánh Thảo, Quỳnh Hương và Lê Thùy Linh, những người đã cho thấy sự tiến bộ và bản lĩnh trong các trận đấu vừa qua.

Dominga Aylwin Debarca (số 7) là nhân vật đang chú ý của Chile, cô hiện đang chơi bóng tại Brazil cho CLB Ceara SC

Ngược lại, Chile sở hữu những tay đập đáng gờm như Petra Schwartzman Hechenleitner với 81 điểm sau 6 trận, chủ công Francisca Vásquez Rodriguez có 44 điểm, phụ công Susana Bulnes Ibanez với 42 điểm, và đặc biệt Dominga Aylwin Debarca, cây ghi điểm chủ lực, cao 1m85, có tổng cộng 98 điểm trong 6 trận.

U21 Việt Nam với tinh thần quyết tâm và sức mạnh tập thể đủ khả năng gây khó dễ cho đối thủ đến từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh cần tuyệt đối cảnh giác, bởi Chile không phải tập thể dễ bị đánh bại, đặc biệt khi họ đang rất muốn khẳng định vị thế.

Một chiến thắng trước Chile là màn trả lời thuyết phục cho những nghi ngờ, mà còn là bước đệm quan trọng để Việt Nam có được tấm vé tranh hạng 17, món quà ý nghĩa xoa dịu những tiếc nuối trong lần đầu tiên tham dự giải trẻ bóng chuyền đẳng cấp thế giới.