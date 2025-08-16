Trực tiếp bóng đá Công an TPHCM - Hà Nội: Chờ màn ra mắt của Tiến Linh (V-League)
(19h15, 16/8, vòng 1) Tiến Linh sẽ là cái tên đáng chú ý nhất bên phía đội bóng chủ nhà CLB Công an TPHCM ở trận đấu tối nay.
V-League | 19h15, 16/8 |
Lê Giang
Huy Toàn
Gia Bảo
Vũ Tín
Felipe
Quang Hùng
Endrick
Đức Huy
Quốc Gia
Văn Lắm
Tiến Linh
Văn Hoàng
Duy Mạnh
Marlon
Thành Chung
Đình Hai
Hùng Dũng
Văn Trường
Hai Long
Văn Quyết
Tuấn Hải
Floro
Ngoài Tiến Linh là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2024, những cái tên còn lại của CA TP.HCM chỉ ở mực trung bình khá chứ không có cái tên nào thật sự nổi trội, riêng ngoại binh lại càng là một ẩn số.
Vì thế, cuộc đối đầu với một ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch như Hà Nội sẽ là một thách thức cực lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CLB TP.HCM (tên cũ của CA TP.HCM) đều là bại tướng của Hà Nội FC. Vì thế ở cuộc đối đầu này, khả năng kết quả cũng rất khó thay đổi.
