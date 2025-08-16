Trực tiếp bóng đá Công an TPHCM - Hà Nội: Chờ màn ra mắt của Tiến Linh (V-League)

V-League | 19h15, 16/8 | Công an TP.HCM 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Hà Nội Hà Nội Điểm Lê Giang Huy Toàn Gia Bảo Vũ Tín Felipe Quang Hùng Endrick Đức Huy Quốc Gia Văn Lắm Tiến Linh Điểm Văn Hoàng Duy Mạnh Marlon Thành Chung Đình Hai Hùng Dũng Văn Trường Hai Long Văn Quyết Tuấn Hải Floro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Vũ Tín, Felipe, Quang Hùng, Endrick, Đức Huy, Quốc Gia, Văn Lắm, Tiến Linh Văn Hoàng, Duy Mạnh, Marlon, Thành Chung, Đình Hai, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Văn Quyết, Tuấn Hải, Floro

Ngoài Tiến Linh là đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2024, những cái tên còn lại của CA TP.HCM chỉ ở mực trung bình khá chứ không có cái tên nào thật sự nổi trội, riêng ngoại binh lại càng là một ẩn số.

Vì thế, cuộc đối đầu với một ứng viên hàng đầu của cuộc đua vô địch như Hà Nội sẽ là một thách thức cực lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CLB TP.HCM (tên cũ của CA TP.HCM) đều là bại tướng của Hà Nội FC. Vì thế ở cuộc đối đầu này, khả năng kết quả cũng rất khó thay đổi.