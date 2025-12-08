Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Salah vẫn đi tập bình thường sau lùm xùm, sắp nhận án phạt nặng từ Liverpool

Sự kiện: Liverpool Mohamed Salah

Ban lãnh đạo Liverpool đang thảo luận và sẽ đưa ra hình phạt trong buổi sáng thứ hai (theo giờ địa phương) cho Mohamed Salah.

   

Salah vẫn đi tập bình thường sau lùm xùm

Một ngày sau khi Mohamed Salah công khai chỉ trích HLV Arne Slot sau trận hòa 3-3 với Leeds United, tiền đạo người Ai Cập vẫn đi tập bình thường tại trung tâm huấn luyện của Liverpool. Cầu thủ người Ai Cập ở lại khoảng 3 tiếng rưỡi và rời đi vào lúc 3 giờ chiều.

Salah vẫn đi tập bình thường và tự lái siêu xe tới trung tâm huấn luyện của Liverpool

Salah vẫn đi tập bình thường và tự lái siêu xe tới trung tâm huấn luyện của Liverpool

Giới săn tin tại Anh chụp được vẻ mặt "lạnh như băng" của Salah khi lái chiếc xe trị giá 330.000 bảng ở cổng trung tâm huấn luyện của Liverpool trước khi ra về. Trước đó, tiền đạo người Ai Cập đã bày tỏ sự bức xúc với cánh báo giới sau khi phải ngồi dự bị và không được sử dụng 3 trận liên tiếp.

Salah cho rằng bản thân bị đẩy ra làm "con dê thế tội" cho sự sa sút của Liverpool thời gian qua và mối quan hệ với HLV Arne Slot đã hoàn toàn đổ vỡ.

Liverpool xem xét trừng phạt Salah

Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo Liverpool cùng HLV Arne Slot đã thảo luận rất kỹ về trường hợp của Salah trong ngày Chủ nhật (8/12). Họ xem xét khả năng trừng phạt Mohamed Salah bằng cách không đăng ký cầu thủ người Ai Cập trong 2 trận đấu tới.

Đó là chuyến làm khách của Inter Milan tại đấu trường Champions League trên đất Italia (3h, 10/12) và cuộc đối đầu với Brighton tại Ngoại hạng Anh (22h, 13/12). Nếu đúng như vậy, Salah sẽ không đá thêm một trận đấu nào cho Liverpool trước khi trở về ĐT Ai Cập để thi đấu giải vô địch châu Phi.

Theo lịch, Liverpool sẽ có buổi tập vào lúc 11h45 sáng ngày thứ hai (8/12, giờ địa phương). Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Milan và HLV Arne Slot cùng một cầu thủ sẽ tham dự buổi họp báo vào lúc 6h30 chiều (giờ địa phương).

Nguồn tin của Daily Mail cho biết quyết định liên quan đến Salah sẽ được đưa ra trong buổi sáng thứ Hai. Hiện tại đang xuất hiện một số tin đồn rằng Liverpool sẽ bán tiền đạo người Ai Cập ngay trong tháng 1 để thu hồi vốn. Al Hilal từng hỏi mua Salah với giá cực cao nhưng hiện tại tình thế đã khác dù hợp đồng của cầu thủ này với Liverpool vẫn còn thời hạn 18 tháng.

8

-08/12/2025 07:58 AM (GMT+7)
