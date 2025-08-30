Quyết Chiến bị loại sốc, Chiêm Hồng Thái vô địch nghẹt thở giải bi-a tranh vé World Cup

🚫😢 Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh bị loại sốc

Trong ngày 29/8, giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 4 lượt trận từ vòng 1/8 cho đến hết chung kết. Đáng chú ý, ngày thi đấu này sớm chứng kiến bất ngờ khi những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch liên tiếp bị loại.

Quyết Chiến bị loại trước Quốc Thích

Ngay từ vòng 1/8 diễn ra vào buổi sáng, Bao Phương Vinh dừng bước khi để thua trước Nguyễn Hữu Trọng với tỉ số 36-40 sau 22 lượt cơ. Đây là diễn biến khó tin khi trước đó một ngày, nhà cựu vô địch World Championship đã thể hiện phong độ ấn tượng, trong đó có hiệu suất ghi điểm lên đến 4,286 điểm/lượt cơ.

Ngay ở lượt trận tiếp theo, đến lượt cơ thủ số 1 Việt Nam đang xếp hạng 3 thế giới là Trần Quyết Chiến cũng bị loại khi thua 36-40 trước Phạm Quốc Thích sau 32 lượt cơ. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Millions Cup 2025 Nguyễn Văn Tài cũng bị loại khi để thua Trương Quang Hào với tỉ số 9-40 sau 13 lượt cơ, trong đó Quang Hào có series 18 kết thúc trận đấu đầy mãn nhãn.

Chiêm Hồng Thái vô địch nghẹt thở dù đang bị đau vai

Trận chung kết diễn ra chiều tối cùng ngày là màn so tài giữa Chiêm Hồng Thái và Trương Quang Hào. Trong hiệp 1, Quang Hào thi đấu rất tốt để dẫn trước 20-10. Đầu hiệp 2, anh tiếp tục nâng cách biệt lên 27-11. Đúng lúc này, Hồng Thái như bừng tỉnh, liên tiếp tung series để cân bằng tỉ số.

Chiêm Hồng Thái vô địch nghẹt thở

Ở những phút cuối, Quang Hào dẫn trước 39-37 nhưng đánh hụt ở điểm quyết định. Tận dụng cơ hội, Hồng Thái tung đường cơ 3 điểm để thắng nghẹt thở 40-39 sau 32 lượt cơ.

Chức vô địch xứng đáng cho Hồng Thái khi trên hành trình đăng quang của mình, anh đã vượt qua hàng loạt cao thủ như tài năng trẻ Hoàng Anh, á quân World Championship Nguyễn Đức Anh Chiến hay tay cơ đã loại Trần Quốc Chiến là Phạm Quốc Thích. Đáng chú ý, Chiêm Hồng Thái đang thi đấu với trạng thái sức khỏe không tốt khi anh đang gặp phải một chấn thương vai.

Quốc Thích nhận hạng Ba kèm giải thưởng Best Game

Nguyễn Minh Vũ nhận giải Series xuất sắc với đường cơ 19 điểm

Giành chức vô địch, Chiêm Hồng Thái nhận cúp và 50 triệu đồng. Á quân Trương Quang Hào nhận 20 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng Ba là Nguyễn Hữu Trọng và Phạm Quốc Thích nhận 10 triệu đồng. Quốc Thích cũng là cơ thủ nhận giải thưởng Best Game với hiệu suất ghi điểm 4,286 (bằng Phương Vinh nhưng vào sâu hơn) nhận 5 triệu đồng. Giải Series xuất sắc trị giá 5 triệu đồng thuộc về cơ thủ Nguyễn Minh Vũ với đường cơ 19 điểm.

Như vậy, sau 5 ngày tranh tài hấp dẫn của gần 260 cơ thủ trên cả nước, giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp với rất nhiều bất ngờ. Giải đấu được Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp cùng CLB Tường Thành, Vinabida tổ chức và thi đấu trên 8 bàn Gabriels Rafale 2.0.

Giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp

Đây là giải đấu được tổ chức theo hình thức tour đấu với 4 tour vòng loại và 1 tour vòng chung kết. Đặc biệt, 8 cơ thủ xuất sắc nhất của chặng chung kết sẽ được tài trợ chi phí tham dự World Cup.