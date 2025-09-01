Trần Quyết Chiến so tài hot girl bi-a gây “sốt”, dễ “chung kết sớm” với Bao Phương Vinh

⚔️🔥 Trần Quyết Chiến so tài hot girl bi-a gây “sốt”

Lá thăm may rủi đã đưa cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến so tài với nữ cơ thủ xinh đẹp Nguyễn Thị Ngọc Trân tại lượt trận mở màn của nhánh B trong khuôn khổ Billiards Carom 3 băng Đà Nẵng mở rộng tranh cúp AK Phúc Thịnh lần 1 năm 2025 diễn ra trong ngày 31/8.

Quyết Chiến so tài hot girl Ngọc Trân thu hút đông đảo khán giả

Đáng chú ý, trận đấu này đã thu hút đông đảo người hâm mộ bi-a tại Đà Nẵng đến trực tiếp địa điểm tổ chức để theo dõi cũng như hàng chục lượt xem qua livestream.

Đối đầu với một nữ cơ thủ, Quyết Chiến thi đấu với tâm lý khá thoải mái, tạo ra một thế trận cởi mở. Ngọc Trân cũng thi đấu tốt và chỉ để bị dẫn trước 12-16 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Quyết Chiến liên tục tăng tốc bằng những đường cơ chính xác và giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 30-16 sau 23 lượt cơ.

Được biết, Ngọc Trân có 4 năm theo đuổi carom 3 băng. Khác với nhiều cơ thủ nữ khác thường có xuất phát điểm ở thể loại pool hay libre, Ngọc Trân có niềm đam mê với carom 3 băng từ khi bắt đầu đến với bi-a. Tuy chưa có điều kiện tham dự nhiều giải đấu lớn, cô đã giành được một số danh hiệu nhất định, trong đó từng giành chức vô địch ở một giải phong trào tại Đà Nẵng.

Người đẹp Ngọc Trân thi đấu

“Tôi rất bất ngờ khi biết mình sẽ so tài với anh Quyết Chiến. Tôi vừa thi đấu vừa khá hồi hộp vì có nhiều người theo dõi mình. Dù vậy tôi rất vui vì có được cơ hội để học hỏi từ anh ấy. Đây là một kỷ niệm khó quên của tôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ luyện tập chăm chỉ để tham gia nhiều giải đấu hơn nữa”, Ngọc Trân chia sẻ.

🤜🤛 Quyết Chiến dễ có “chung kết sớm” với Bao Phương Vinh

Sau chiến thắng trước Ngọc Trân, Quyết Chiến tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi dễ dàng vượt qua hai đối thủ tiếp theo là Ngọc Hoàng và Như Tùng, trong đó có 2 series 8 điểm và 1 đường cơ 10 điểm. Những kết quả này giúp Quyết Chiến giành suất vào top 16 của giải.

Quyết Chiến nằm cùng nhánh với Bao Phương Vinh

Đáng chú ý, theo kết quả chia nhánh đấu bằng chỉ số, hai ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh sẽ cùng nằm ở nhánh trên. Nếu giữ vững phong độ, cả hai sẽ chạm trán nhau tại bán kết. Trong khi đó ở nhánh đấu còn lại, ứng viên được đánh giá cao nhất cho suất vào chung kết là nhà cựu vô địch quốc gia Nguyễn Duy Trung.

Trong ngày 1/9, giải sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 4 lượt trận vòng 1/8 (bắt đầu lúc 9h), tứ kết (12h), bán kết (14h) và chung kết (16h30).