Chuyên viên xây dựng thi bi-a với Bao Phương Vinh, tung series ấn tượng tại Đà Nẵng

😲 Chuyên viên ngành xây dựng thi môn “sở đoản”, vượt series của Bao Phương Vinh

Giải Billiards Carom 3 băng Đà Nẵng mở rộng tranh cúp AK Phúc Thịnh lần 1 năm 2025 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại CLB Billiards AK Phúc Thịnh (Phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Viết Toàn, cơ thủ đang kinh doanh trong ngành xây dựng gây ấn tượng với series 14 điểm

Giải đấu quy tụ 120 tay cơ, trong đó có sự tham đông đảo của các cơ thủ hàng đầu khu vực miền Trung Tây Nguyên cùng hai cơ thủ nổi tiếng là Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới, 4 lần vô địch World Cup), nhà vô địch World Championship đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Billiards Việt Nam Bao Phương Vinh.

Trong ngày thi đấu mở màn 30/8, giải đã chứng kiến các tay cơ thể hiện phong độ ấn tượng khi có khá nhiều đường cơ cao điểm để nhận thưởng nóng từ ban tổ chức. Nổi bật như Trần Quốc Vinh, Mai Đăng Phú (series 9 điểm), Bao Phương Vinh (series 11 điểm) hay Đỗ Hoàng (series 12 điểm).

Viết Toàn nhận thưởng nóng từ ban tổ chức

Dù vậy, Lê Viết Toàn mới là cái tên gây “sốt” nhất với một đường cơ ghi đến 14 điểm trong chiến thắng trước Nguyên Hưng ở lượt trận quyết định tranh suất vào top 16 của giải. Đường cơ này cũng giúp Việt Toàn tạm vươn lên dẫn đầu danh hiệu “Series xuất sắc”.

Đáng nói, Viết Toàn hiện tại vừa hoạt động trong ngành xây dựng vừa là thành viên của đội tuyển Billiards Đà Nẵng nhưng ở thể loại Billiards English. Anh từng giành chức vô địch Billiards English tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2018. Theo Viết Toàn chia sẻ, carom 3 băng không phải nội dung sở trường của mình.

⭐ Bao Phương Vinh thể hiện đẳng cấp

Giải thưởng Best Game đang tạm thuộc về Mai Đăng Phú, cơ thủ đã đạt hiệu suất ghi điểm lên đến 3,3 điểm/lượt cơ trong chiến thắng 30-6 chỉ sau 9 lượt cơ trước Võ Ánh. Ở lượt trận tranh suất vào vòng 1/8, Đăng Phú xuất sắc vượt qua cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Văn Phúc với cách biệt 30-19.

Bao Phương Vinh thể hiện đẳng cấp vượt trội

Bao Phương Vinh cũng chứng tỏ đẳng cấp với 3 chiến thắng để đi tiếp, cống hiến cho khán giả rất nhiều đường cơ cao điểm đầy mãn nhãn. Những cái tên còn lại tiến vào vòng 1/8 là Trần Quốc Vinh, Đỗ Hoàng, Văn Hùng, Ngọc Khang và Huỳnh Kiệm.

Mai Đăng Phú tạm dẫn đầu giải Best Game

Trong ngày 31/8, giải tiếp tục diễn ra các lượt trận ở nhánh B để tìm ra 8 suất còn lại vào vòng 1/8. Đây sẽ là ngày thi đấu có sự góp mặt của cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến.