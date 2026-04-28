Điền kinh Việt Nam tỏa sáng, đua thuyền tạo dấu ấn tại ABG6

Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - tặng hoa chúc mừng 2 vận động viên điền kinh Việt Nam giành huy chương vàng tại ABG6.

Đón đoàn tại sân bay có ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam). Ông Hoàng Quốc Vinh đã gửi lời chúc mừng và biểu dương của lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam về tinh thần nỗ lực thi đấu của các vận động viên và nhấn mạnh: “Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, sự quyết tâm cao độ và tinh thần thi đấu cống hiến của các đội tuyển. Thành tích đạt được là rất đáng ghi nhận”.

Tại Đại hội lần này, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật khi giành được 2 huy chương vàng, thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh trước nhiều đối thủ mạnh trong khu vực.

Ở nội dung nhảy xa nữ, vận động viên Hà Thị Thúy Hằng thi đấu ấn tượng để giành huy chương vàng với thành tích 6,16m. Trong khi đó, ở nội dung nhảy xa nam, vận động viên Phạm Văn Nghĩa mang về tấm huy chương vàng thứ hai với cú nhảy đạt 7,44m đầy thuyết phục. Kết quả này giúp điền kinh Việt Nam xếp thứ ba toàn đoàn, trong bối cảnh môn thi quy tụ 134 vận động viên đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á.

Ở một số nội dung khác, các vận động viên vẫn còn những tiếc nuối. Tại nội dung nhảy cao nữ, Bùi Thị Kim Anh và Dương Thị Thảo đã nỗ lực thi đấu, tuy nhiên chưa đạt thành tích như kỳ vọng.

Dù vậy, những kết quả tại ABG 6 vẫn mang ý nghĩa quan trọng, giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá, điều chỉnh chiến lược huấn luyện và hướng tới các đấu trường lớn hơn.

Bên cạnh điền kinh, đội tuyển đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam cũng thi đấu nỗ lực và giành được tổng cộng 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại Đại hội.

Thành tích này thể hiện sự tiến bộ đáng kể của môn đua thuyền truyền thống Việt Nam khi phải cạnh tranh với nhiều đội mạnh trong châu lục, đặc biệt là các quốc gia có truyền thống lâu năm về môn thể thao này.

Tính đến chiều ngày 27/4, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 4 toàn đoàn với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong đó, đóng góp của đội tuyển điền kinh và đua thuyền truyền thống đã góp phần quan trọng vào bảng thành tích chung.