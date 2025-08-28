Chấn động cờ vua: Lê Tuấn Minh thắng "Vua cờ" Carlsen, vô địch giải quốc tế

Kỳ thủ Việt Nam Lê Tuấn Minh vừa tạo nên cơn địa chấn trong làng cờ vua thế giới khi giành chức vô địch giải cờ chớp trực tuyến Titled Tuesday 2025, sau chiến thắng ngoạn mục trước Magnus Carlsen, kỳ thủ số một thế giới và là huyền thoại cờ vua đương đại.

Thành tích xuất sắc với 10 thắng, hòa 1 trên tổng số 11 ván đấu đã đặt Lê Tuấn Minh lên đỉnh bảng, vượt qua hàng loạt đại kiện tướng tên tuổi quốc tế như Viktor Bologan, Alexander Grischuk, Parham Maghsoodloo và cả Carlsen để bước lên ngôi vô địch.

Tuấn Minh (áo đỏ) thắng chấn động Carlsen (vest) ở giải đấu cờ vua trực tuyến thế giới diễn ra vào thứ Ba

♟️ Chiến thắng đỉnh cao trước Magnus Carlsen

Ván đấu làm nên lịch sử được đánh dấu bằng một nước thí xe hiểm hóc của Lê Tuấn Minh khi cầm quân đen ở nước đi thứ 29, mở ra thế tấn công trực diện vào thành trì của Carlsen.

Magnus Carlsen, người vốn nổi tiếng với khả năng ứng biến tuyệt vời phải chấp nhận bắt xe nhưng ngay sau đó lâm vào thế phòng thủ khó khăn khi Lê Tuấn Minh phối hợp hậu, hai mã và tốt tạo sức ép liên tục, buộc "Vua cờ" số một thế giới phải mất hậu và xin thua ở nước 43.

Ván cờ này thể hiện bản lĩnh và khẳng định khả năng sử dụng chiến thuật linh hoạt của đại kiện tướng Việt Nam.

Giải cờ vua Titled Tuesday là một giải đấu trực tuyến hàng tuần danh giá do Chess.com tổ chức, dành riêng cho các kỳ thủ có danh hiệu kiện tướng trở lên. Giải diễn ra đều đặn vào mỗi thứ Ba hàng tuần, 17 giờ Trung Âu (CEST), tương đương với khoảng 23 giờ Việt Nam.

Đây là một giải theo thể thức Thụy Sỹ gồm 11 vòng đấu, mỗi ván có thời gian cờ chớp 5 phút không cộng thêm thời gian (5+0), với các khoảng nghỉ sau vòng 4 và vòng 8, tổng thời gian thi đấu khoảng 2 tiếng (cả giải).

Lê Tuấn Minh đã lần thứ 9 vô địch giải đấu này kể từ khi tham dự năm 2020, một thành tích rất đáng nể. Mặc dù xếp hạng 166 thế giới với Elo cờ tiêu chuẩn 2.598, nhưng ở thể loại cờ chớp trực tuyến, anh được cộng đồng quốc tế đánh giá như một đối thủ khó chịu và đầy triển vọng. Ở giải vừa qua, anh chỉ để hòa duy nhất một trận và giành tuyệt đối 10,5 điểm, bỏ xa nhóm bám đuổi với 9 điểm.

🔥 Tuấn Minh đã đánh bại đối thủ lớn thế nào?

Lê Tuấn Minh sinh ngày 21/10/1996 tại Hà Nội, Việt Nam. Anh bắt đầu chơi cờ từ năm 8 tuổi, theo học Đại học Luật Hà Nội và trở thành đại kiện tướng năm 2022. Anh được biết đến với phong cách thi đấu táo bạo, đặc biệt xuất sắc ở thể loại cờ chớp trực tuyến, và còn hoạt động stream nhiều trên các nền tảng tiếng Anh, giúp quảng bá cờ vua Việt Nam ra thế giới. Ở tuổi 29, Tuấn Minh là kỳ thủ số 3 Việt Nam, xếp sau Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn, với Elo cờ tiêu chuẩn 2.598.

Magnus Carlsen sinh ngày 30/11/1990, là kỳ thủ Na Uy, từng giữ vị trí số một thế giới liên tục từ năm 2011 đến nay, với thành tích vô tiền khoáng hậu gồm 5 lần vô địch thế giới cờ tiêu chuẩn, 5 lần vô địch thế giới cờ nhanh và 8 lần vô địch thế giới cờ chớp. Carlsen nổi tiếng với lối chơi tấn công linh hoạt, khả năng ứng biến đa dạng và kỷ lục điểm Elo cao nhất lịch sử (2.882), đồng thời sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất ở cấp độ đỉnh cao với 125 ván.