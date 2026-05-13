Hot girl đời đầu Thủy Top chinh phục cuộc thi “Người sắt”, tranh tài với Ánh Viên

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp Huỳnh Minh Thủy (biệt danh là Thủy Top) vui vẻ chia sẻ việc bản thân đã hoàn thành được cuộc thi Ironman 70.3 diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối tuần vừa qua. Đây là cuộc thi sức bền khắc nghiệt hàng đầu thế giới gồm bơi cự ly 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km, quy tụ gần 4.700 VĐV đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủy Top hoàn thành cuộc thi Ironman khắc nghiệt

Thủy Top tỏ ra cực kỳ phấn khích, cho biết bản thân đã “cười không ngậm được mồm” sau khi hoàn thành được cuộc thi dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, suýt bỏ cuộc, nhất là trong phần thi bơi biển.

Hot girl đời đầu nổi tiếng này chia sẻ việc bản thân luôn duy trì việc tập luyện đều đặn trong suốt 5 năm qua cũng như tham gia các cuộc thi kiểm tra định kỳ mỗi 6 tháng để cơ thể luôn duy trì trạng thái hoạt động bền bỉ. Không cạnh bài chia sẻ truyền cảm hứng, hình ảnh Thủy Top xinh đẹp và không kém phần nóng bỏng trên đường đua cũng nhận nhiều lời khen từ mọi người.

Người đẹp hào hứng tranh tài

Bên cạnh là hot girl đời đầu nổi tiếng, Thủy Top cũng là VĐV thể thao phong trào nổi bật trong cộng đồng, đặc biệt là ở nội dung 3 môn phối hợp. Trước đó, cô cũng từng hoàn thành một số cuộc thi Ironman. Ngoài ra, cô còn chơi nhiều môn thể thao khác như yoga, pickleball, võ thuật, leo núi, gym…

Ngoài Thủy Top, Ironman 70.3 tại Đà Nẵng còn thu hút nhiều tên tuổi hàng đầu của làng thể thao. Một gương mặt khác cũng nhận khá nhiều sự chú ý, đó là cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ánh Viên thi đấu ở phần bơi biển

Tại giải năm nay, Ánh Viên chỉ tham gia nội dung tiếp sức đồng đội và đảm nhận phần thi bơi dài 1,9 km. Dù không đặt nặng việc tranh chấp thành tích, sự xuất hiện của Ánh Viên cũng tạo nên “cơn sốt”, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả cũng như các VĐV khác.