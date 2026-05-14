Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Đội bóng châu Á triệu tập gần 20 cầu thủ nhập tịch chuẩn bị dự World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026

ĐT Qatar lên danh sách sơ bộ 34 cầu thủ cho World Cup 2026, trong đó có đến một nửa là các cầu thủ nhập tịch.

HLV Julen Lopetegui của ĐT Qatar đã công bố danh sách sơ bộ 34 cầu thủ của đội bóng này chuẩn bị cho VCK World Cup 2026. Đáng chú ý trong bản danh sách này có đến 18 người là những gương mặt nhập tịch.

ĐT Qatar chuẩn bị dự World Cup 2026 với rất nhiều cầu thủ nhập tịch không có gốc Qatar. (Ảnh: AFC).&nbsp;

Trong số này, một số cầu thủ đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam như Bassam Al-Rawi, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Lucas Mendes hay Almoez Ali. Đây là các cầu thủ đã chinh chiến cùng ĐT Qatar nhiều năm và giành được những danh hiệu lớn, nhỏ từ năm 2019 đến nay.

Bên cạnh đó, cũng có những nhân tố mới được nhập tịch để thi đấu cho ĐT Qatar là Issa Laye (gốc Senegal) hay Niall Mason (gốc Anh).

Theo đánh giá, đây là lực lượng mạnh nhất của ĐT Qatar hiện tại và mục tiêu của đội ĐKVĐ Asian Cup sẽ là cố gắng vượt qua vòng bảng ở kỳ World Cup đầu tiên họ không thi đấu với tư cách chủ nhà. Danh sách 34 người sẽ được rút gọn xuống còn 26 cầu thủ vào đầu tháng 6.

Danh sách chi tiết ĐT Qatar chuẩn bị cho World Cup 2026. (Ảnh: QFA).&nbsp;

ĐT Qatar sẽ có 2 trận giao hữu gặp CH Ireland (28/5) và El Salvador (6/6) trước khi chính thức bước vào hành trình ở VCK World Cup 2026, giải đấu họ cùng bảng với Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và đồng chủ nhà Canada.

Trong một diễn biến khác, ĐT Thụy Điển đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Theo đó, những gương mặt đáng chú ý nhất như Gyokeres, Isak, Elanga đều có tên. 

13/05/2026 10:30 AM (GMT+7)
