Thần đồng 19 tuổi vô địch World Cup cờ vua, hạ VĐV Trung Quốc lập kỳ tích lịch sử

🏆 Lịch sử được viết nên

Tối ngày 26/11/2025 tại Ấn Độ, kỳ thủ 19 tuổi người Uzbekistan Javokhir Sindarov đã làm nên lịch sử khi giành chức vô địch FIDE World Cup cờ vua 2025, vượt qua nhà vô địch Trung Quốc Wei Yi trong loạt tie-break đầy kịch tính. Với chiến thắng này, Sindarov trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải đấu, ở tuổi 19 năm, 11 tháng và 18 ngày, phá sâu kỷ lục tồn tại gần hai thập kỷ trước đó của Levon Aronian.

Sindarov (giữa) lên ngôi kịch tính khi hạ được Wei Yi (bên trái) ở chung kết

Hành trình tới đỉnh cao của Sindarov tại giải đấu năm nay được đánh giá là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của làng cờ trẻ, khi anh vượt qua các kỳ thủ hàng đầu, trong đó có hai đại diện Trung Quốc nổi bật là Yu Yangyi và Wei Yi, những đối thủ được biết đến với lối chơi vững chắc và chiến thuật chuẩn mực.

🔥 Trận chung kết kịch tính

Trong trận chung kết, hai ván cờ tiêu chuẩn kết thúc với kết quả hòa, buộc hai kỳ thủ phải bước vào loạt tie-break nhanh. Tại đây, Sindarov tận dụng sự thiếu tập trung của Wei Yi dưới áp lực thời gian, giành chiến thắng 1,5-0,5. Chiến thuật tấn công sắc bén, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng khai thác sai lầm đối phương đã giúp "thần đồng Uzbekistan" xuất sắc đăng quang, khẳng định bản lĩnh của một đại kiện tướng đẳng cấp thế giới.

Chiến thắng của Sindarov cũng được đón nhận nồng nhiệt tại quê nhà Uzbekistan. Cháu trai của bà Jamil Sindarova, người tự nhận là "bùa may mắn", trở thành niềm tự hào quốc gia. Ngoài danh hiệu vô địch, Sindarov nhận 120.000 USD tiền thưởng và suất tham dự Candidates Tournament 2026, mở ra cơ hội tranh chức vô địch thế giới trong tương lai gần.

Sindarov ngôi sao mới của làng cờ vua thế giới

💡 Tài năng và tầm ảnh hưởng

Javokhir Sindarov từng gây chú ý khi trở thành đại kiện tướng trẻ tuổi thứ hai thế giới ở tuổi 12, và là một trong những kỳ thủ trẻ nhất vượt mốc elo 2700 danh giá.

Phong cách chơi của Sindarov là sự kết hợp giữa chiến lược tinh tế và tấn công sắc bén, từng khiến các đại kiện tướng kỳ cựu như Peter Leko phải bất ngờ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu, nhờ trợ giúp của Mukhiddin Madaminov, trợ lý 19 tuổi, đã tạo ra nhiều chiến thuật sáng tạo và những bất ngờ liên tiếp tại World Cup 2025.

Chiến thắng của Sindarov không chỉ làm rạng danh cá nhân mà còn củng cố vị thế của Uzbekistan trên bản đồ cờ vua thế giới, trở thành thách thức lớn đối với các cường quốc cờ vua hiện nay như Ấn Độ và Trung Quốc. Với tài năng, sự khéo léo trong chiến thuật và tinh thần thi đấu xuất sắc, Javokhir Sindarov đang bước vào giai đoạn chói sáng nhất của sự nghiệp, hứa hẹn là một trong những gương mặt định hình làng cờ thế giới trong thập kỷ tới.