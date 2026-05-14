Tin mới nhất bóng đá sáng 14/5: Nadal bác tin đồn tranh cử chủ tịch Real Madrid

Nadal bác tin đồn tranh cử chủ tịch Real Madrid

Rafael Nadal, người thực tế phải 5 năm nữa mới đủ điều kiện tranh cử chủ tịch Real Madrid do mới là hội viên CĐV được 15 năm (yêu cầu phải tối thiểu 20 năm), mới đây đã phải đăng trên Twitter rằng anh không có ý định tranh cử chủ tịch Real trong bối cảnh Florentino Perez vừa yêu cầu tổ chức bầu cử sớm. Nadal viết: "Tôi muốn làm rõ rằng thông tin đó là không chính xác", Nadal viết đơn giản.

Rafael Nadal

Thương vụ Gordon – Bayern Munich vào cao trào

Theo nhà báo Ben Jacobs, thương vụ mua Anthony Gordon từ Newcastle của Bayern Munich đã bước vào giai đoạn cao trào. Gordon và Bayern đã đạt được thỏa thuận cá nhân, nhưng Newcastle đang đòi mức phí chuyển nhượng cao hơn 75 triệu bảng. Đây là mức giá quá “chát” cho Bayern bởi họ còn chưa chắc Gordon sẽ đá chính khi cạnh tranh với Luis Diaz.

Woltemade được Atletico Madrid quan tâm

Tiếp tục liên quan đến Newcastle, Atletico Madrid đã bày tỏ sự quan tâm dành cho tiền đạo Nick Woltemade. Atletico thực tế đã chú ý tới trung phong người Đức từ lúc anh chưa rời Stuttgart, và sau khi Woltemade có mùa đầu tiên không thành công ở Newcastle, Atletico đã nối lại liên lạc với người đại diện của chân sút này. Newcastle dù vậy sẽ đòi mức giá khá đắt cho Woltemade và đó là điều Atletico chưa chắc đáp ứng.

Lukaku trở lại Bỉ hồi phục

Tin tại Naples cho hay Romelu Lukaku đã rời thành phố này để trở về Bỉ hồi phục nhằm chuẩn bị cho World Cup và sẽ không đá những vòng cuối ở Serie A. Napoli đã xác định sẽ bán Lukaku khỏi CLB và họ sẽ nhận lời với bất cứ bên nào đưa ra đề nghị với giá phải chăng.

LĐBĐ Iraq bác tin đồn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

Một tin đồn rằng 5 cầu thủ Iraq bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để đá World Cup đã xuất hiện trên mạng xã hội và gây xôn xao ngay trong lòng Iraq. Tuy nhiên đích thân cơ quan truyền thông của LĐBĐ Iraq đã đứng ra bác bỏ thông tin trên, cho biết tất cả các cầu thủ tuyển Iraq đều đã được cấp visa đến Mỹ sau khi họ đoạt vé vớt playoff.