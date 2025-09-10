Việt Nam lần đầu tổ chức giải cờ vua trực tuyến kết hợp trực tiếp

Chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu quảng bá hình ảnh môn cờ vua trên nền tảng số, FPT Play và Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) sẽ cùng triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thu hút đối tượng khán giả trẻ và tìm kiếm thế hệ kỳ thủ kế cận. Sự kiện này được kỳ vọng ghi thêm dấu ấn đậm nét cho Tập đoàn FPT nói chung, FPT Play nói riêng trong chiến lược phát triển eSports, đồng thời mở ra hướng đi mới đối với môn cờ vua tại Việt Nam.

Cờ vua Việt Nam trước vận hội mới

Theo nội dung đã ký, FPT Play sẽ đồng hành cùng VCF trong thời gian 3 năm (từ 2025 đến 2028) với vai trò là đơn vị tổ chức, sản xuất, truyền thông. VCF sẽ là bên đồng tổ chức, bảo trợ chuyên môn và truyền thông chính thức các hoạt động. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu bằng Giải cờ vua E.Chess mở rộng 2025 - E.Chess Open Cup 2025.

Ông Nguyễn Minh Thắng - đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam và bà Tô Nam Phương - đại diện FPT Play tại buổi lễ ký kết (Ảnh: FPT Play)

Đây là giải cờ vua bán chuyên đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức với hai hình thức đấu phối hợp. Trong đó, vòng bảng diễn ra trực tuyến thông qua các nền tảng thi đấu online chuyên nghiệp, kết hợp trực tiếp tại 4 địa điểm. Vòng chung kết dự kiến diễn ra trực tiếp tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội).

Giải đấu có 7 bảng đấu, gồm bảng Open (bất kể độ tuổi) và các bảng từ U6 đến U11. Hướng đến mục tiêu phát triển cộng đồng cờ vua Việt Nam, E.Chess Open Cup 2025 mang đến cơ hội quý giá để học tập, giao lưu giữa các kỳ thủ bán chuyên với các kiện tướng, đại kiện tướng cờ vua. Giải đấu dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2025.

E.Chess Open Cup 2025 có các bảng đấu dành cho lứa tuổi từ U6 đến U11 (Ảnh. VCF)

Ông Nguyễn Minh Thắng - Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch thường trực - Tổng thư ký - Trưởng ban chuyên môn - đại diện Liên đoàn Cờ Việt Nam lạc quan cho biết: “Việt Nam là quốc gia có thành tích tốt trong khu vực với nhiều kỳ thủ xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIDE. Tuy nhiên, sức hút truyền thông của bộ môn trong nước vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực sản xuất nội dung mà FPT Play đang có, tôi tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho cờ vua nước ta trong thời gian sắp tới.”

Dấu ấn của FPT Play

Trong thời gian gần đây, FPT Play đang từng bước đưa thể thao điện tử - trong đó có cờ vua trực tuyến (eChess) - trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ và giải trí số của Tập đoàn FPT. Với tầm nhìn dài hạn và những bước đi cụ thể, đơn vị không chỉ giới hạn đầu tư tài chính đơn thuần mà còn chú trọng phát triển nền tảng trực tuyến về mặt công nghệ và kho nội dung eSports chuyên sâu.

Bộ môn Cờ vua lần đầu xuất hiện tại eSports World Cup 2025, được phát sóng độc quyền trên FPT Play, được đón nhận tích cực. (Ảnh: FPT Play)

Không lâu trước thời điểm ký kết hợp tác với VCF, FPT Play là đơn vị dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước phát sóng bộ môn Cờ vua tại eSports World Cup 2025 (eWC 2025). Sự kiện này được cộng đồng chơi cờ đón nhận rất tích cực vì: giải đấu quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, được phát sóng trực tiếp có bản quyền tại Việt Nam; và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bộ môn này “chào sân” tại giải thể thao điện tử cấp độ thế giới.

Bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT khẳng định: “eSports, bao gồm cả eChess, là một trong những mũi nhọn nội dung chiến lược của Tập đoàn FPT và FPT Play. Thông qua sự kiện hợp tác giữa FPT Play và Liên đoàn Cờ Việt Nam, chúng tôi không chỉ mong muốn đồng hành với các môn thể thao trí tuệ mà còn muốn cùng cờ vua Việt Nam phát triển tiệm cận với nhiều hình thức thi đấu quốc tế .”

Sự kiện giao hữu cùng các kiện tướng, đại kiện tướng cờ vua trong E.Chess Open Cup 2025 dự kiến thu hút nhiều sự chú ý. (Ảnh: VCF)

Từ “hạt giống” đã gieo với eWC 2025, FPT Play sẽ tiếp tục vai trò tiên phong của mình tại E.Chess Open Cup 2025. Không chỉ giữ vai trò sản xuất, phát sóng giải đấu, đơn vị sẽ cùng VCF thực hiện chuỗi video đào tạo, luyện tập cùng các sự kiện bên lề gồm talkshow và showmatch giao hữu “Thử thách Kiện Tướng”.

Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn giải E.Chess Open Cup 2025 với chất lượng hình ảnh sắc nét cùng bình luận chuyên môn trên Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box hoặc tại website https://fptplay.vn và trên hệ thống các kênh social của FPT Play.