Ân nhân của Messi phát hiện ra Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên học tài lò đào tạo ra Messi

Trong bóng đá, La Masia không phải là một địa chỉ bình thường. Đó là nơi đã đi qua tuổi trẻ của Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué và nhiều cầu thủ làm thay đổi cách thế giới nhìn về trái bóng. Đỗ Hoàng Hên từng có 4 năm được đào tạo tại lò trẻ danh tiếng của Barcelona, từ khi còn rất nhỏ. Học viện La Masia danh tiếng đã góp phần tạo nên một tiền vệ có tư duy hiện đại, khả năng quan sát tốt, thoát pressing ấn tượng và chơi bóng ít chạm đầy tinh tế.

Câu chuyện ấy càng hấp dẫn hơn khi Đỗ Hoàng Hên kể rằng người phát hiện ra anh cũng là người từng tìm thấy Messi. Đó là ông Mani – người tìm thấy Messi trước khi Giám đốc kỹ thuật Carlé Rexach tiếp cận. Trong lịch sử bóng đá, cuộc gặp định mệnh của Messi với Barcelona đã trở thành huyền thoại, đặc biệt là bản hợp đồng ghi nhớ được ký trên chiếc giấy ăn năm 2000 sau này được bán đấu giá với giá gần 1 triệu USD, như một chứng tích nhỏ bé nhưng mở ra sự nghiệp vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá và cũng góp phần thay đổi bóng đá thế giới.

Với Đỗ Hoàng Hên, La Masia không biến anh thành một Messi khác. Nhưng nó cho anh thứ rất quý: nền nếp của một cầu thủ được đào tạo trong môi trường đòi hỏi sự chính xác ở từng nhịp chạm bóng. Khi còn trẻ, anh từng được các tuyển trạch viên Barcelona theo dõi khoảng 10 trận trước khi đưa về La Masia. Anh cũng từng chơi cùng những cầu thủ như Gerard Deulofeu và Rafinha. Sau đó, vì nhớ gia đình, Đỗ Hoàng Hên rời Barcelona để sang Real Betis, trước khi bắt đầu hành trình qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Gruzia rồi đến Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên – cầu thủ Việt Nam duy nhất ăn chay trường

Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, người ta thường nghĩ cầu thủ phải ăn thật nhiều thịt, thật nhiều đạm động vật mới đủ sức tranh chấp, bứt tốc, chịu va đập. Đỗ Hoàng Hên chọn con đường khác. Anh ăn chay trường nhiều năm, không phải vì màu sắc tôn giáo, mà vì lắng nghe cơ thể mình. Anh thấy cơ thể nhẹ hơn, tiêu hóa ổn định hơn, hồi phục nhanh hơn. Với một cầu thủ tấn công, cảm giác “nhẹ người” đôi khi là lợi thế lớn: xoay trở nhanh hơn, đỡ nặng bụng hơn, và bước vào buổi tập với trạng thái trong trẻo hơn.

Điều quan trọng là Đỗ Hoàng Hên không ăn chay theo cảm hứng. Anh ăn chay như một người làm nghề nghiêm túc. Mỗi ngày, anh ăn trứng, khoai tây, thực phẩm giàu protein đến từ các loại hạt, hạn chế đồ chiên dầu và không dùng rượu bia. Anh từng chia sẻ mình có thể chạy tới 11km mỗi trận. Phía sau lựa chọn ấy còn có sự hỗ trợ của người anh trai là chuyên gia dinh dưỡng, người đã ăn chay hơn 12 năm và giúp anh tính toán khẩu phần để tránh thiếu protein, mệt mỏi hay chấn thương sau tập luyện.

Đỗ Hoàng Hên đã có quốc tịch Việt Nam và khoác áo ĐT Việt Nam 2 lần. Ảnh: NVCC.

Đỗ Hoàng Hên nhập tịch Việt Nam vì muốn gắn bó lâu dài và đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Thực đơn của Đỗ Hoàng Hên vì thế rất cụ thể. Buổi sáng, anh ăn trái cây, bổ sung protein từ trứng, nước ép tươi hoặc cà phê. Nếu đội tập buổi sáng, anh ăn nhẹ trước tập bằng trái cây hoặc thực phẩm bổ sung protein. Buổi trưa là lúc nạp carbohydrate từ khoai tây, cơm hoặc mì ống; protein từ trứng, phô mai, đậu, đậu hũ; kèm nhiều rau. Sau buổi tập chiều, anh ăn rau củ, bổ sung protein, và nếu khối lượng vận động lớn thì nạp thêm carbohydrate. Trước khi ngủ, anh dùng sữa chua, sữa dành cho người ăn chay hoặc trái cây. Ngoài ra, anh bổ sung vitamin B12 và vitamin tổng hợp.

Nghe thì đơn giản, nhưng đó là sự đơn giản của người hiểu mình cần gì. Một cầu thủ ăn chay không thể chỉ ăn rau cho nhẹ bụng. Anh phải biết lúc nào cần tinh bột để tích năng lượng, lúc nào cần protein để phục hồi cơ, lúc nào cần vitamin và khoáng chất để cơ thể không hụt nhịp. Các chuyên gia dinh dưỡng thể thao cũng nhấn mạnh: thể lực không phụ thuộc vào chuyện ăn chay hay ăn mặn, mà phụ thuộc vào tổng năng lượng, cách thiết kế khẩu phần và sự kiểm soát khoa học.

Bởi vậy, hình ảnh Đỗ Hoàng Hên ở một buổi offline Chelsea, giữa rất nhiều món ăn hấp dẫn, vẫn bình thản chọn suất ăn chay của mình, lại rất đáng nhớ. Người nước ngoài đến Việt Nam thường mê phở, bún chả, bún ốc... và nhiều món ăn được ví là mĩ vị nhân gian, Đỗ Hoàng Hên cũng tò mò, cũng hiểu sức hấp dẫn của ẩm thực Việt. Nhưng anh chọn kỷ luật. Không phải để tỏ ra khác biệt, mà để giữ lời hứa với nghề nghiệp, với đội bóng, với những người đã tin mình.

Có thể bạn không tin nhưng Đỗ Hoàng Hên nằm trong số những người nước ngoài biết nhiều nhà hàng chay nhất ở Việt Nam và cũng nấu những món chay rất ngon. Anh nói ăn rau, trứng, các loại hạt vẫn ngon, đủ chất, thoải mái. Câu nói ấy nghe nhẹ tênh, nhưng phía sau là sức nặng của một đời sống có nguyên tắc. Cầu thủ giỏi có thể tạo ra khoảnh khắc. Cầu thủ kỷ luật mới kéo dài được sự nghiệp. Nếu La Masia là phần tài năng, thì bữa ăn chay lại là phần kỷ luật rất riêng của Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên đặc biệt ở chỗ đó. Anh mang trong mình ký ức La Masia, kỹ thuật Brazil, sự điềm đạm của một người đã đi qua nhiều nền bóng đá, và cả sự mềm mại của một người biết thay đổi phong cách ẩm thực của mình cho nghề nghiệp. Từ một cậu bé từng rời La Masia vì nhớ nhà, Đỗ Hoàng Hên giờ đang tìm thấy một mái nhà mới ở Việt Nam.

Và có lẽ, khi một cầu thủ biết học tiếng Việt, ăn món Việt theo cách của mình, xăm lên da thịt tình yêu với Việt Nam, rồi bước ra sân bằng đôi chân đã được nuôi dưỡng bởi kỷ luật, người hâm mộ có quyền tin: Đỗ Hoàng Hên không chỉ muốn chơi bóng tại Việt Nam. Anh muốn sống hết mình với giấc mơ Việt Nam của bản thân.