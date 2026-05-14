Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc -Geovane Magno là ai?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Nguyễn Tài Lộc – Geovane Magno là cái tên mà nếu hỏi người hâm mộ bóng đá Việt Nam cách đây 5 năm thì ít ai biết. Từ một cầu thủ vô danh chơi ở các giải hạng thấp Brazil, lang bạt qua nhiều CLB nhỏ, Geovane Magno giờ đây đã trở thành công dân Việt Nam với cái tên mới Nguyễn Tài Lộc.

Hành trình hơn một thập kỷ của tiền vệ tấn công gốc Brazil Nguyễn Tài Lộc – Geovane Magno là câu chuyện đặc biệt về sự đổi đời, nơi V.League không chỉ cứu vãn sự nghiệp mà còn mở ra cánh cửa lên đội tuyển quốc gia, thi đấu tại các giải quốc tế cho một cầu thủ từng chơi ở tận Serie D Brazil.

Nguyễn Tài Lộc: Từng đá Serie D Brazil và đổi đời tại Việt Nam

Nguyễn Tài Lộc trước khi được người hâm mộ Việt Nam nhớ đến thì gần như là một cái tên vô danh tại Brazil. Sinh năm 1994 ở Governador Valadares, cầu thủ cao 1m88 này không trưởng thành từ những học viện nổi tiếng như nhiều ngôi sao Brazil khác. Anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2014 trong màu áo Primavera rồi phiêu bạt qua hàng loạt CLB ít tên tuổi như Gremio Prudente, Matonense, Sao Carlos, Penapolense hay Maringa.

Nguyễn Tài Lộc - Geovane Magno (bên phải) hiện chơi cho Ninh Bình FC. Ảnh: Ninh Bình FC

Nhìn vào các con số thời kỳ đầu, sự nghiệp của Nguyễn Tài Lộc khá bình lặng. Trong 5 năm đầu ở Brazil, anh chỉ ghi hơn 10 bàn sau hơn 80 trận cho nhiều đội bóng ở các giải hạng thấp bang Sao Paulo và thậm chí từng chơi tại Serie D, cấp độ thứ tư của bóng đá Brazil trong màu áo Maringa năm 2019. Ở mùa giải đó, Geovane ra sân 12 trận nhưng chỉ ghi đúng 1 bàn. Với nhiều cầu thủ Brazil, đó thường là dấu hiệu cho một sự nghiệp chững lại.

Nhưng bước ngoặt lớn đến vào năm 2019 khi anh quyết định sang Việt Nam đầu quân cho Sài Gòn FC. Không nhiều người kỳ vọng vào một ngoại binh đến từ Serie D Brazil, song Nguyễn Tài Lộc nhanh chóng khiến V.League phải nhắc tên mình.

Chỉ sau 2 mùa tại Sài Gòn FC, Nguyễn Tài Lộc ghi 12 bàn sau 33 trận tại V.League. Đó là hiệu suất đáng nể với một cầu thủ thường xuyên đá hộ công hoặc dạt biên thay vì trung phong cắm. Đặc biệt, mùa 2020 chứng kiến Nguyễn Tài Lộc bùng nổ với 8 bàn thắng, trở thành một trong những ngoại binh xuất sắc nhất giải đấu. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật mềm mại kiểu Brazil cùng khả năng tạo đột biến bằng những pha xử lý cá nhân nên luôn nổi bật trên sân.

Phong độ ấy giúp Nguyễn Tài Lộc lọt vào mắt xanh của Hà Nội FC, đội bóng giàu tham vọng nhất Việt Nam thời điểm đó. Tại đây, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục chứng minh giá trị khi ghi 6 bàn chỉ sau 11 trận V.League mùa 2021. Dù quãng thời gian ở Hà Nội không kéo dài, anh vẫn kịp giành danh hiệu Siêu cúp Quốc gia 2020.

Sau Hà Nội FC, Nguyễn Tài Lộc tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo Thể Công Viettel, CLB CAHN, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rồi Ninh Bình FC. Tính đến tháng 5/2026, anh đã chơi tổng cộng 132 trận và ghi hơn 40 bàn tại V.League. Nhờ vậy, anh là một trong những ngoại binh có ảnh hưởng bền bỉ nhất V.League nhiều năm qua.

Nguyễn Tài Lộc luôn bày tỏ khát khao được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC

Nguyễn Tài Lộc tiệm cận giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam

Hôm nay (13/5) đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời cầu thủ của Nguyễn Tài Lộc. Tại Sở Tư pháp, tỉnh Ninh Bình, tiền vệ Magno Candido Silveira Geovane sẽ chính thức hoàn tất thủ tục nhập tịch, bắt đầu chương mới trong sự nghiệp với tên gọi thuần Việt là Nguyễn Tài Lộc. Một cầu thủ từng vô danh ở Serie D Brazil nay có cơ hội đứng trước viễn cảnh khoác áo ĐT Việt Nam.

Ở tuổi 32, Nguyễn Tài Lộc không còn là mẫu cầu thủ dựa nhiều vào tốc độ. Nhưng điều khiến anh trở nên đặc biệt là kinh nghiệm, sự đa năng và khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi. Anh có thể đá như một tiền đạo lùi, hộ công hoặc dạt biên, đồng thời sở hữu khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất tốt, yếu tố mà hàng công ĐT Việt Nam đôi khi còn thiếu.

Nguyễn Tài Lộc đã có quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện cống hiến cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC

Mùa giải 2025/2026 tại Ninh Bình FC là minh chứng rõ nhất cho việc Nguyễn Tài Lộc vẫn duy trì được giá trị. Sau 20 vòng đấu, anh ghi 7 bàn và tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trên hàng công đội bóng cố đô. Một cầu thủ đã chơi ổn định suốt nhiều năm tại V.League rõ ràng có lợi thế lớn trong việc hòa nhập nếu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Tất nhiên, cánh cửa đội tuyển không tự mở chỉ nhờ tấm hộ chiếu Việt Nam. Nguyễn Tài Lộc vẫn cần hoàn tất các thủ tục chuyển đổi tư cách thi đấu quốc tế với FIFA trước khi đủ điều kiện khoác áo “Những chiến binh sao vàng”. Nhưng nếu mọi việc suôn sẻ, anh hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho HLV Kim Sang-sik ở các giải đấu như ASEAN Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027 trong tương lai gần.

Từ những sân bóng nhỏ của Serie D Brazil đến ánh đèn V.League, từ một cầu thủ vô danh đến cái tên Nguyễn Tài Lộc mang quốc tịch Việt Nam, câu chuyện của Geovane Magno là minh chứng rằng bóng đá đôi khi có thể thay đổi cả số phận một con người. Và biết đâu đó, chương đẹp nhất trong hành trình ấy vẫn còn ở phía trước, trong màu áo ĐT Việt Nam.

Madam Pang: 'Thái Lan sẽ không nhập tịch như Việt Nam'

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam khẳng định đội tuyển nước này sẽ không nhập tịch cầu thủ không có gốc gác như Việt Nam, mà phải có dòng máu...

-13/05/2026 12:10 PM (GMT+7)
