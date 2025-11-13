Lê Quang Liêm thắng vang dội, tạo lịch sử cờ vua Việt Nam ở World Cup 2025

Tại World Cup cờ vua 2025 diễn ra ở Goa (Ấn Độ), Lê Quang Liêm đã đi vào lịch sử khi trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng 5 (vòng 1/8) của giải đấu danh giá này. Trong trận lượt về vòng 4 diễn ra 12/11, Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân đen và đánh bại kỳ thủ nước chủ nhà Karthik Venkataraman (Elo 2.576), qua đó giành chiến thắng chung cuộc mà không cần bước vào loạt tie-break.

Quang Liêm (bên trái) lần đầu tiên vào vòng 5 World Cup

Chiến thắng bản lĩnh trước Venkataraman

Ở ván quyết định, Quang Liêm chọn phòng thủ Nimzo-Ấn Độ, khai cuộc chiến lược quen thuộc của các cao thủ hàng đầu. Thế trận nhanh chóng cân bằng sau trung cuộc, nhưng kỳ thủ chủ nhà lại mắc sai lầm khi xử lý chưa chính xác, để Quang Liêm tạo được tốt thông cực mạnh ở cột a.

Để ngăn tốt này tiến hóa, Venkataraman buộc phải đánh đổi Xe lấy Tượng, khiến thế cờ nghiêng hẳn về phía đại diện Việt Nam. Với lợi thế hơn chất và tầm nhìn chiến lược tinh tế, Quang Liêm dần bóp nghẹt đối thủ bằng chuỗi nước đi chính xác, buộc anh ta phải chấp nhận thất bại.

Kết quả hòa ở lượt đi cùng chiến thắng ở lượt về giúp Quang Liêm toàn thắng cả ba vòng đấu trước chỉ bằng cờ tiêu chuẩn, không cần phân định thắng bại bằng cờ nhanh hay chớp. Đây là minh chứng cho đẳng cấp chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ ổn định và tâm lý thép của kỳ thủ 34 tuổi trong hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Cột mốc lịch sử và cơ hội mới

Với việc lọt vào vòng 5, Quang Liêm vượt qua thành tích tốt nhất trong sự nghiệp (vòng 4 các năm 2013 và 2019). Lần này, anh còn nhận phần thưởng 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng) từ ban tổ chức.

Ở vòng kế tiếp, đối thủ của Quang Liêm là Đại kiện tướng Đức Alexander Donchenko (Elo 2.641), hạt giống số 61, người vừa tạo bất ngờ khi loại đồng hương Matthias Bluebaum. Đáng chú ý, trong nhánh đấu của Quang Liêm, nhiều cao thủ hàng đầu như Gukesh Dommaraju, Shakhriyar Mamedyarov, Nodirbek Abdusattorov hay Anish Giri đều đã bị loại, mở ra con đường thuận lợi hơn bao giờ hết cho kỳ thủ Việt Nam.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Quang Liêm hoàn toàn có thể lọt vào top 3 World Cup, đồng nghĩa với tấm vé lịch sử dự Candidates 2026, giải đấu chọn người thách thức đương kim Vua cờ thế giới.

Ngày 14/11 tới, Lê Quang Liêm sẽ bước vào trận lượt đi vòng 1/8 với Donchenko. Dù thử thách còn ở phía trước, nhưng người hâm mộ Việt Nam tiếp tục hy vọng Quang Liêm sẽ tiếp tục chạm tới cột mốc mới.