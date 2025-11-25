Từ VĐV Olympic đến trùm ma túy bị FBI truy nã

Ryan Wedding trong poster truy nã top 10 tội phạm nguy hiểm nhất của FBI. Ảnh: EFE

Wedding từng được định sẵn cho con đường thể thao đỉnh cao, hướng đến vinh quang Olympic. Nhưng thay vì trở thành ngôi sao trượt tuyết, người đàn ông 44 tuổi giờ bị xem là ông trùm điều hành mạng lưới ma túy xuyên quốc gia trải rộng khắp Bắc Mỹ.

Tuần trước, lãnh đạo lực lượng an ninh Mỹ và Canada thông báo tại Washington việc bắt giữ nhiều thành viên chủ chốt trong tổ chức tội phạm do Wedding cầm đầu. Cựu VĐV này bị gán hàng loạt biệt danh như "Ông chủ", "Con bò" hay "Kẻ thù của công chúng".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi chỉ đích danh Wedding: "Anh ta từng là VĐV Olympic của Canada, giờ là thủ lĩnh một tổ chức tội phạm xuyên biên giới".

Giám đốc FBI Kash Patel thì nhấn mạnh Wedding chính là phiên bản hiện đại của ông trùm ma túy khét tiếng người Colombia, Pablo Escobar hay Joaquin "El Chapo" Guzman - người Mexico, đứng đầu tổ chức vận chuyển ma túy quốc tế được biết đến là Sinaloa Cartel.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi phát biểu trong cuộc họp báo liên quan đến vụ án Ryan Wedding. Ảnh: EFE

Sinh năm 1981 tại Thunder Bay (Ontario), Wedding lớn lên trong môi trường trượt tuyết khi gia đình sở hữu một khu sân trượt nhỏ. Anh được chọn vào đội tuyển Canada dự Olympic Mùa đông Salt Lake City 2002. Nhưng một sai lầm trong ngày thi đấu đầu tiên khiến sự nghiệp thể thao của Wedding rẽ hướng.

Trở lại Vancouver, Wedding vừa theo học đại học, vừa làm bảo vệ tại các hộp đêm - nơi thường có sự xuất hiện của giới tội phạm. Tại đây, cựu VĐV này bắt đầu dấn thân vào con đường phạm pháp với hoạt động trồng cần sa quy mô lớn rồi phân phối sang Mỹ, hợp tác với các băng nhóm mô tô như Hells Angels.

Năm 2008, Wedding tìm cách mở rộng hoạt động với thương vụ 24 kg cocaine từ San Diego về Canada. Kế hoạch sụp đổ khi "đối tác" hóa ra là một đặc vụ FBI. Anh bị bắt, ngồi 17 tháng tại trung tâm giam giữ ở San Diego trước khi bị tuyên án 48 tháng tù tại Texas năm 2010.

Theo lời một đặc vụ FBI, chính thời gian trong tù đã "biến Wedding thành Escobar thế kỷ 21", vì tại đây ngôi sao trượt tuyết một thời này xây dựng đủ mối quan hệ để tái cấu trúc sự nghiệp tội phạm sau này.

Ryan Wedding đại diện Canada thi đấu tại Olympic Mùa đông 2002 ở Mỹ. Ảnh: Ủy ban Olympic Canada

Năm 2011, sau khi mãn hạn tù và bị dẫn độ về Canada, Wedding lập tức tìm cách kiểm soát tuyến buôn ma túy từ Mexico vào Canada, phối hợp với tổ chức vận chuyển ma túy quốc tế Sinaloa của El Chapo Guzman. Kế hoạch vận chuyển lô hàng đầu tiên qua bờ đông Canada bị cảnh sát phá vỡ, buộc Wedding trốn sang Mexico.

Từ đây, theo cáo buộc, Wedding ra lệnh sát hại một cộng sự tại Montreal năm 2018 vì nghi ngờ người này hợp tác với cảnh sát. Đồng thời, đế chế của Wedding ngày càng phình to, mỗi năm được cho tuồn khoảng 60 tấn cocaine vào Mỹ và Canada.

Mạng lưới của Wedding thuê các tài xế xe tải Canada vận chuyển tới 350 kg mỗi chuyến. Người điều phối là Jonathan Acebedo García, tội phạm mang hai dòng máu Colombia, Canada từng ngồi tù chung với Wedding ở Texas.

Ryan Wedding, người bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán ma túy hàng tỷ USD. Ảnh: FBI

Khi FBI triệt phá một phần hoạt động tại Los Angeles vào mùa hè 2024, Acebedo trở thành nhân chứng quan trọng chống lại trùm ma túy. Tuy nhiên, anh bị bắn chết tại Medellín ngày 31/1/2025, ngay trước phiên tòa, được cho là dưới lệnh của Wedding.

Thiếu nhân chứng quan trọng, phiên xử được lùi tới tháng 2/2026. Trong khi đó, giới chức Mỹ và Canada tiếp tục truy tìm Wedding, nghi ngờ anh đang ẩn náu tại Mexico dưới sự bảo vệ của tổ chức Sinaloa, nhưng với vòng vây ngày càng siết chặt.