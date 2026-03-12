Video bóng Bodo/Glimt - Sporting: Đại tiệc "3 sao" ở Na Uy (Cúp C1)

Sau khi đánh bại hàng loạt "ông lớn" từ vòng bảng tới vòng play-off, Bodo/Glimt tiếp đón Sporting Lisbon trên sân nhà với khi thế hừng hực.

Bodo/Glimt đại thắng Sporting

Kết quả, nhà vô địch Bồ Đào Nha chỉ có thể đứng vững tới phút 32, thời điểm Sondre Fet mở tỷ số cho Bodo/Glimt trên chấm phạt đền. Tiếp đà thăng hoa, phút 45+1, Blomberg giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Ở trận đấu này, Sporting thực tế không quá lép vế Bodo/Glimt về tỷ lệ cầm bóng lẫn số cơ hội tạo ra, dù vậy hiệu quả là yếu tố tạo nên khác biệt giữa 2 đội.

Phút 71, Kasper Hogh khép lại cơn ác mộng trên đất Na Uy của thầy trò HLV Rui Borges bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Thắng tưng bừng, Bodo/Glimt giành lợi thế cực lớn trước thềm trận lượt về tại Bồ Đào Nha (0h45, 18/3).

Tỷ số lượt đi: Bodo/Glimt 3-0 Sporting

Ghi bàn (kiến tạo):

Fet 32' (pen), Blomberg 45+1', Kasper Hogh 72' (Jens Hauge)

Đội hình xuất phát:

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge

Sporting: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda, Simoes, Hjulmand, Catamo, Trincao, Luis Guilherme, Suarez