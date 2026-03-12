Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá PSG - Chelsea: Sai lầm tạo bước ngoặt, tưng bừng 7 bàn (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea Paris Saint-Germain

Hai đội đã cống hiến cho khán giả tới 7 bàn thắng và thêm cả 2 bàn thắng bị VAR từ chối.

  

PSG được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Chelsea. Hai đội tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Bên phía chủ nhà, chủ nhân của "Quả bóng vàng 2025" Ousmane Dembele đá chính ngay từ đầu, trong khi đó bên phía Chelsea cũng có cặp tiền vệ trung tâm Enzo - Caicedo. 

PSG sớm có bàn mở tỉ số

PSG sớm có bàn mở tỉ số

Đôi bên đều nhập cuộc nhanh và chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số. Dembele tạt bóng, Neves đánh đầu trả ngược và Barcola vung chân dứt điểm nhanh khiến Jorgensen không kịp làm gì. Tuy nhiên, PSG cũng chẳng giữ được lợi thế quá lâu. 

Phút 28, Neto mở bóng đẹp sang cho Gusto ở bên cánh phải và hậu vệ này đã có pha dứt điểm rất căng để mang về bàn gỡ hòa cho đội khách. Chelsea thuận đà tấn công và Palmer bỏ lỡ cơ hội cực ngon ăn. Cay đắng hơn, chính từ pha đẩy bóng của thủ môn Safonov, PSG có được pha phản công và Dembele dứt điểm chuẩn xác giúp PSG có lợi thế dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, PSG cố gắng cầm bóng và chơi chậm lại. Trong khi đó, Chelsea cố gắng phối hợp để tìm bàn gỡ. Phút 57, Doue để mất bóng ở giữa sân và Neto băng xuống cực nhanh rồi căng ngang cho Enzo băng vào đá nối. Tới lúc này, đôi bên đều cố gắng chơi thận trọng.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 74. Jorgensen chuyền sai trong vòng cấm và Vitinha có pha lốp bóng đẳng cấp giúp PSG có lần thứ ba vượt lên. 5 phút sau, Chelsea cũng làm lưới PSG rung lên lần thứ ba nhưng không được công nhận do việt vị.

Khoảng 10 phút cuối trận là sân khấu riêng của Kvaratskhelia. Tiền vệ người Georgia lập một siêu phẩm ở phút 86 và ấn định tỉ số 5-2 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Như vậy, PSG có lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Tỉ số chung cuộc: PSG 5-2 Chelsea (H1: 2-1)

Ghi bàn

PSG: Barcola 10', Dembele 40', Vitinha 74', Kvaratskhelia 86', 90+4'

Chelsea: Gusto 28', Enzo 57'

Video bóng đá Leverkusen - Arsenal: Phạt góc & penalty, bước ngoặt thay người (Cúp C1)
Video bóng đá Leverkusen - Arsenal: Phạt góc & penalty, bước ngoặt thay người (Cúp C1)

(Lượt đi vòng 1/8) Những pha lập công từ bóng chết là điểm nhấn của trận đại chiến trên sân BayArena.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

12/03/2026 04:00 AM (GMT+7)
