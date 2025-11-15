Người phụ nữ chạy nhanh nhất thế giới mất 3 HCV Olympic, tấm thân tàn tạ

Từng được tung hô là “người phụ nữ chạy nhanh nhất hành tinh”, đạt ba HCV Olympic Sydney 2000 và đứng trên đỉnh vinh quang của làng điền kinh thế giới, Marion Jones, 50 tuổi, giờ xuất hiện trong một hình ảnh hoàn toàn đối lập, bước đi khó nhọc, từng bước vịn lan can để xuống cầu thang. Đoạn video gây sốc do chính Jones chia sẻ khiến cả thế giới thể thao bàng hoàng.

Jones từng được vinh danh là "Nữ hoàng điền kinh thế giới"

Từ biểu tượng huyền thoại đến "cú ngã" lịch sử

Năm 2000, Marion Jones thống trị đường chạy 100m và được ca ngợi như “nữ hoàng tốc độ”. Nhưng ánh hào quang ấy không tồn tại lâu. Năm 2007, sau thời gian dài điều tra, cô buộc phải thừa nhận sử dụng doping.

Ủy ban Olympic quốc tế ngay lập tức tước toàn bộ 3 HCV và 2 HCĐ của Jones tại Sydney. Một năm sau, cô bị kết án 6 tháng tù giam vì khai man với cơ quan điều tra.

Cú ngã ấy trở thành một trong những bê bối doping lớn nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Tấm thân tàn tạ sau 25 năm

Sau khi ra tù, Jones chọn cuộc sống kín tiếng. Thế nhưng vào 11/2025, cô bất ngờ đăng một video lên Instagram, cho thấy mình gập người, vịn hai tay vào lan can và xuống cầu thang từng bước đầy đau đớn. Giọng nói đầy mệt mỏi vang lên: “Đầu gối của tôi như sắp đứt từng sợi rồi… nhưng tôi vẫn đứng vững”.

Jones tiết lộ cô mắc bệnh rối loạn miễn dịch neuromyelitis optica, căn bệnh hiếm khiến hệ miễn dịch tấn công hệ thần kinh, từng khiến cô tê liệt tạm thời, không thể đi lại. Hiện cô phải vào bệnh viện 2 tuần/lần để truyền dịch duy trì sức khỏe.

Trong bài đăng, Marion Jones viết: “Ai cũng hỏi "có phải cô là Marion Jones, người nhanh nhất thế giới không?" Không ai hỏi "đầu gối cô thế nào rồi?"”.

Jones giờ đi lại rất khó khăn

Dù cơ thể tàn tạ, cô vẫn quyết liệt chiến đấu. Tháng 10/2025, Jones tham gia Marathon Chicago, xem đó là chiến thắng cho tinh thần của những bệnh nhân không còn khả năng đi lại.

Cô nói trên Fox32 Chicago: “Vài năm trước tôi còn không thể đi. Bây giờ tôi muốn đại diện cho những người vẫn đang chiến đấu trên xe lăn. Chỉ cần hoàn thành giải chạy, an toàn, không chấn thương, thế là chiến thắng với tôi rồi”.

Một cuộc đời nhiều vinh quang và cay đắng

Từ nữ hoàng tốc độ đến cảnh bước đi khó nhọc từng bậc thang, câu chuyện của Marion Jones là bi kịch về sự đánh đổi. Những năm thăng hoa với ánh đèn sân vận động giờ chỉ còn là ký ức, để lại bài học lớn về sự cám dỗ danh vọng, doping và cái giá phải trả cho việc gian lận trong thể thao.

Dù mất tất cả, Jones vẫn lựa chọn đối mặt và cố gắng bước tiếp, dù chỉ bằng từng bước khó nhọc trên một cầu thang nhỏ.