Mỹ nhân Olympic làm người mẫu "ảnh nóng", gây sốc với quyết định táo bạo

Trong thế giới thể thao vốn đầy khuôn mẫu và áp lực thành tích, Leticia Bufoni, ngôi sao của môn trượt ván Brazil và gương mặt quen thuộc tại Thế vận hội vừa tạo cú “bẻ lái” táo bạo nhất sự nghiệp.

Ở tuổi 32, cô tham gia với vai trò làm người mẫu trên trang mạng xã hội dành cho những cá nhân chia sẻ hình ảnh "nóng" và chuyển hướng sang… đua xe thể thao. Một quyết định gây ngạc nhiên, nhưng lại rất “Bufoni”, cô gái liều lĩnh, mạnh mẽ và phá bỏ mọi giới hạn.

Bufoni tạm bỏ trượt ván để đến với đua tốc độ

🏅 Từ đường phố Brazil đến Olympic

Bufoni không phải mẫu vận động viên chỉ sống bằng huy chương. Cô là hiện tượng văn hóa. Đại diện Brazil tại Olympic Tokyo 2020, sở hữu hàng loạt danh hiệu lớn và nhiều kỷ lục Guinness, trong đó nổi bật nhất là màn trượt trên thanh ray gắn ở đuôi máy bay đang bay ở độ cao 9.022 feet (2,75m) một pha mạo hiểm chỉ những người “không biết sợ” mới dám thực hiện.

Ngoài tài năng, Bufoni còn nhanh chóng trở thành ngôi sao mạng xã hội với hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram và TikTok. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, rắn rỏi, phong cách đường phố và đầy năng lượng khiến cô trở thành ngôi sao của thể thao đường phố hiện đại.

Cô gái 32 tuổi có những bước ngoặt khiến khán giả ngỡ ngàng

📸 Chia sẻ hình ảnh riêng tư để kiếm thêm thu nhập

Không phải ngẫu nhiên Bufoni chọn thời điểm này để tuyên bố gia nhập Onl...

Trên Instagram, cô viết: “Tôi hào hứng chia sẻ với mọi người. Onl... giúp tôi kể câu chuyện thật của mình, tập luyện, trượt ván, đua xe, du lịch, những điều tôi yêu… và cả những khoảnh khắc sau cánh gà mà trước đây chưa bao giờ có cơ hội chia sẻ”.

Với Bufoni, con đường mới của cô là kênh để cô kiểm soát hình ảnh, kết nối sâu hơn với cộng đồng người hâm mộ, những người đã theo dõi cô suốt nhiều năm và luôn muốn thấy nhiều hơn một vận động viên.

Không bất ngờ khi fan cuồng nhiệt rất hào hứng với quyết định mới của Bufoni, đông đảo người hâm mộ đang mong chờ để được chiêm ngưỡng hình ảnh mới nhất của người đẹp 32 tuổi.

Đấu trường motorsport đang chờ ngôi sao nữ mới

💨 Sự liều lĩnh tiếp theo của một kẻ thích phá giới hạn

Nếu việc gia nhập mạng xã hội mới khiến khán giả xôn xao, thì quyết định thứ hai cũng đáng chú ý không kém, Bufoni sẽ bước vào thế giới motorsport.

Cô xác nhận sẽ thi đấu tại Porsche Cup Brazil, tham gia drifting (trình diễn cua xe, đốt lốp) và cả off-road (đua địa hình) những bộ môn cần kỹ thuật, thần kinh thép và sự lì lợm, tất cả những gì vốn đã có trong DNA của một ngôi sao trượt ván đường phố.

Bufoni chia sẻ: “Tôi luôn muốn phá bỏ giới hạn bản thân, từ trượt ván đến bây giờ là motorsport. Đua xe mang lại cảm giác mà tôi nghĩ rằng mình sẵn sàng để theo đuổi. Tôi muốn người hâm mộ thấy cả những chiến thắng, thất bại và nỗ lực phía sau”.