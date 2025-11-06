Cơ thủ Việt Nam thoát hiểm, Bao Phương Vinh có bảng đấu oái oăm ở bi-a World Cup

💥🏃 Cơ thủ Việt Nam thoát hiểm ngoạn mục, 3 đại diện đi tiếp

Ở vòng loại thứ 3, vòng loại áp chót của giải billiards carom 3 băng thế giới Gwangju World Cup 2025 kết thúc chiều tối ngày 5/11 tại Hàn Quốc, Việt Nam có 3 đại diện đi tiếp là Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long và Lê Thành Tiến.

Nguyễn Hoàn Tất thoát hiểm ngoạn mục

Đáng chú ý tại bảng B, Nguyễn Hoàn Tất có suất đi tiếp khá ngoạn mục. Cụ thể ở lượt trận quyết định gặp Pierre Soumagne, Hoàn Tất rơi vào tình thế khó khăn khi đối thủ người Pháp đã chạm điểm số 35-28 trước. Còn cơ hội cuối ở pha đề pa hậu, Hoàn Tất đã ngoạn mục ghi 7 điểm để mang về một kết quả hòa. Trận hòa quý giá này giúp Hoàn Tất giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp.

Ở bảng E, Nguyễn Chí Long đi tiếp với 2 trận toàn thắng. Lê Thành Tiến cũng giành ngôi nhất bảng G sau chiến thắng trước Arnim Kahofer ở lượt trận quyết định. Như vậy, Việt Nam có 3 đại diện vượt qua vòng đấu này là Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long và Lê Thành Tiến. 2 cái tên bị loại là Nguyễn Như Lê và Thón Viết Hoàng Minh.

🤔 🤷‍♂️ Bao Phương Vinh có bảng đấu oái oăm

Trong ngày thi đấu 6/11, giải sẽ diễn ra vòng loại cuối để chọn ra những cái tên xuất sắc nhất vào vòng chính thức, so tài với các hạt giống. Ở vòng đấu này, 12 tay cơ đứng đầu 12 bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Ngày thi đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi quy tụ rất nhiều hảo thủ nổi tiếng thế giới.

Bao Phương Linh và 2 cơ thủ Việt Nam khác phải tự loại nhau

Ngoài 3 cái tên kể trên, Billiards sẽ có thêm những đại diện ưu tú tranh tài như Bao Phương Vinh, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái và Nguyễn Trần Thanh Tự. Đáng chú ý, nhà cựu vô địch World Championship Bao Phương Vinh rơi vào bảng đấu khá oái oăm khi 2 đối thủ còn lại trong bảng A của anh chính là nhà cựu vô địch quốc gia Lê Thành Tiến và Nguyễn Hoàn Tất. Điều này sẽ tạo nên màn thư hùng của các cơ thủ Việt Nam tại chặng World Cup ở Hàn Quốc.

Đào Văn Ly nằm tại bảng G, bảng đấu rất đáng chú với huyền thoại lừng danh, “Vua World Cup” Torbjorn Blomdahl và Jeong Sung Ji (Hàn Quốc).