Trực tiếp tennis Sinner - Gaston: Khác biệt về đẳng cấp (Australian Open)

Hugo Gaston phong độ sa sút dần đều trong năm 2025, trước khi quyết định xuống các giải Challenger thi đấu. Nhờ vậy mà tay vợt người Pháp đảm bảo vị trí trong top 100, qua đó có được vé vào vòng đấu chính ở các giải Grand Slam như Australian Open.

Jannik Sinner trong khi đó đã kết thúc năm 2025 với ngôi vị số 2 thế giới. Năm ngoái tại Melbourne, Sinner đã gia nhập hàng ngũ những huyền thoại như Andre Agassi, Roger Federer và Novak Djokovic khi bảo vệ thành công danh hiệu Australian Open của mình, chỉ 4 tay vợt này đã bảo vệ thành công chức vô địch tại Australia trong thế kỷ 21.

Nếu lặp lại thành tích đó một lần nữa trong năm nay, Sinner sẽ sánh ngang Djokovic, khi trong kỷ nguyên Open mới chỉ có Djokovic giành được 3 chức vô địch Australian Open liên tiếp.

Đây sẽ là trận đấu rất khó cho Gaston, người thua cả 2 lần gặp Sinner đều khi tay vợt người Italia còn chưa trở thành ngôi sao hàng đầu. 2 trận đấu đó đều diễn ra vào năm 2021 và Sinner chỉ thua có 9 ván. 2021 cũng là năm gần nhất Sinner thua sớm từ vòng 1 ở Australian Open.