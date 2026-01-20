Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Bất ngờ vị trí của ĐT Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Monaco - ASM Monaco
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
Logo Napoli - NAP Napoli
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Benfica - SLB Benfica
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Pafos - PAF Pafos
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
Logo Real Betis - BET Real Betis
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
Logo Porto - POR Porto
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
Logo Celtic - CEL Celtic
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Bất ngờ vị trí của ĐT Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

ĐT Việt Nam tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố sáng 20/1.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các ĐT bóng đá nam trên thế giới. Theo đó, ĐT Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 108. Đây là điều dễ hiểu khi kể từ thời điểm công bố bảng xếp hạng trước đến nay, ĐT Việt Nam không thi đấu trận nào. 

Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

Ở bình diện Đông Nam Á, ĐT Việt Nam xếp thứ 2, sau Thái Lan (hạng 96). Theo sau lần lượt là Malaysia (hạng 121), Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 136). 

Tại khu vực châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng 19, ngay sau Kyrgyzstan (hạng 103). Dẫn đầu châu lục là Nhật Bản (hạng 19). Theo sau có Iran (hạng 20), Hàn Quốc (hạng 22), Australia (hạng 27) và Uzbekistan (hạng 52). 

Top đầu thế giới không có sự xáo trộn khi 7 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan. 

Morocco với thành tích vào chung kết CAN Cup đã vượt lên hạng 8 thế giới. Bỉ (hạng 9) và Đức (hạng 10) là những đội còn lại trong top 10 đội bóng dẫn đầu. 

Senegal với chức vô địch CAN Cup đã tăng 7 bậc lên hạng 12. Các đội Nigeria và Cameroon cũng tăng 12 bậc để trở thành các đội thăng tiến mạnh mẽ nhất. 

Theo Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

-20/01/2026 08:35 AM (GMT+7)
