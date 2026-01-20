Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Bất ngờ vị trí của ĐT Việt Nam

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các ĐT bóng đá nam trên thế giới. Theo đó, ĐT Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 108. Đây là điều dễ hiểu khi kể từ thời điểm công bố bảng xếp hạng trước đến nay, ĐT Việt Nam không thi đấu trận nào.

Ảnh: Hồ Hải Hoàng.

Ở bình diện Đông Nam Á, ĐT Việt Nam xếp thứ 2, sau Thái Lan (hạng 96). Theo sau lần lượt là Malaysia (hạng 121), Indonesia (hạng 122), Philippines (hạng 136).

Tại khu vực châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng 19, ngay sau Kyrgyzstan (hạng 103). Dẫn đầu châu lục là Nhật Bản (hạng 19). Theo sau có Iran (hạng 20), Hàn Quốc (hạng 22), Australia (hạng 27) và Uzbekistan (hạng 52).

Top đầu thế giới không có sự xáo trộn khi 7 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan.

Morocco với thành tích vào chung kết CAN Cup đã vượt lên hạng 8 thế giới. Bỉ (hạng 9) và Đức (hạng 10) là những đội còn lại trong top 10 đội bóng dẫn đầu.

Senegal với chức vô địch CAN Cup đã tăng 7 bậc lên hạng 12. Các đội Nigeria và Cameroon cũng tăng 12 bậc để trở thành các đội thăng tiến mạnh mẽ nhất.