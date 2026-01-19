Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Alcaraz 55 tuần "trên đỉnh", Djokovic - Zverev gặp nguy vì Musetti (Bảng xếp hạng tennis 19/1)

Sự kiện: Australian Open 2026 Novak Djokovic Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis tuần 19/1 nóng lên trước Australian Open 2026, Alcaraz chạm mốc 55 tuần số 1 ATP, Musetti nổi lên đe dọa Djokovic - Zverev, trong khi Sabalenka tiếp tục thống trị WTA với lớp trẻ tăng tốc mạnh mẽ.

  

Alcaraz 55 tuần “trên đỉnh”, Djokovic - Zverev gặp nguy vì Musetti

Carlos Alcaraz chính thức khép lại tuần thứ 55 giữ ngôi số 1 ATP, khẳng định vị thế thủ lĩnh của thế hệ mới trước thềm Australian Open 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha bước vào Grand Slam mở màn mùa giải với 12.050 điểm, chỉ phải bảo vệ 400 điểm tại Melbourne, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đường dài trên bảng xếp hạng.

Musetti (ảnh lớn) có cơ hội vào top 3 nếu thi đấu tốt ở Australian Open 2026

Musetti (ảnh lớn) có cơ hội vào top 3 nếu thi đấu tốt ở Australian Open 2026

Trong bối cảnh Jannik Sinner, đương kim vô địch Australian Open hai năm liên tiếp, phải bảo vệ trọn vẹn 2.000 điểm, cuộc cạnh tranh cho ngôi đầu gần như “đóng băng” trong hai tuần thi đấu tại Melbourne Park. Alcaraz và Sinner được đảm bảo giữ chắc hai vị trí dẫn đầu ATP bất chấp kết quả tại Australian Open năm nay.

Tâm điểm thực sự của bảng xếp hạng lại nằm ở cuộc đua phía sau, nơi Lorenzo Musetti nổi lên như mối đe dọa lớn với Novak Djokovic và Alexander Zverev. Tay vợt người Ý đang xếp hạng 5 thế giới nhưng chỉ có 100 điểm cần bảo vệ tại Australian Open, thấp hơn rất nhiều so với Zverev (1.300 điểm) và Djokovic (800 điểm). Khi điểm số mùa 2025 bị trừ, Musetti gần như chắc chắn vươn lên hạng 3 thế giới trên bảng xếp hạng ATP Live, cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của anh.

Ngược lại, Zverev và Djokovic đối diện áp lực không nhỏ. Zverev cần một chiến dịch sâu tại Melbourne để tránh rơi tự do, trong khi Djokovic, dù vẫn ổn định ở các Grand Slam, khó tránh khỏi nguy cơ bị vượt mặt nếu dừng bước sớm.

Top 40 ATP tuần 19/1/2026: Biến động đáng chú ý

Tuần này, top 10 gần như “đứng yên”, phản ánh giai đoạn tích lũy trước Grand Slam:

Alcaraz (12.050 điểm) và Sinner (11.500) tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối.

Zverev (hạng 3) và Djokovic (hạng 4) giữ nguyên vị trí nhưng chịu sức ép lớn từ phía sau.

Musetti (hạng 5, 4.105 điểm) là cái tên đáng chú ý nhất, sẵn sàng bứt phá sau Australian Open.

Ben Shelton (+1 lên hạng 7) và Auger-Aliassime (-1 xuống hạng 8) là hoán đổi hiếm hoi trong top 10.

Ở nhóm 20–40, nhiều gương mặt trẻ và trung sinh gây chú ý:

Tomas Machac tăng mạnh 11 bậc lên hạng 24.

Ugo Humbert (+3), Sebastian Baez (+3) cho thấy dấu hiệu hồi sinh.

Jakub Mensik (+1) và Learner Tien dù tụt nhẹ vẫn là những cái tên đáng theo dõi trong mùa giải 2026.

Bảng xếp hạng WTA cũng có nhiều thay đổi trong tuần này

Bảng xếp hạng WTA cũng có nhiều thay đổi trong tuần này

BXH WTA 19/1: Sabalenka vững vàng trên đỉnh, lớp trẻ bứt tốc

Aryna Sabalenka bước sang tuần thứ 74 giữ ngôi số 1 WTA (65 tuần liên tiếp), tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với Iga Swiatek trước thềm Australian Open 2026. Dù phải bảo vệ nhiều điểm, tay vợt Belarus vẫn chắc chắn không bị soán ngôi sau giải.

Top 6 gần như giữ nguyên, trong khi cuộc đua vị trí số 3 giữa Coco Gauff và Amanda Anisimova cực kỳ sít sao. Điểm nhấn tuần này là Mirra Andreeva vươn lên hạng 7 sau chức vô địch Adelaide, còn Victoria Mboko đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp (16).

Ngoài top đầu, Elisabetta Cocciaretto, Iva Jovic và đặc biệt Taylah Preston (+43 bậc) là những cái tên thăng tiến mạnh, báo hiệu nhiều xáo trộn khi Australian Open chính thức khởi tranh.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

12.050

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

11.500

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.105

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.780

5

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

4.105

6

Alex de Minaur (Úc)

26

0

4.080

7

Ben Shelton (Mỹ)

23

+1

4.000

8

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

-1

3.990

9

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.840

10

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

3.065

11

Jack Draper (Anh)

24

0

2.990

12

Daniil Medvedev (Nga)

29

0

2.910

13

Casper Ruud (Na Uy)

27

0

2.795

14

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+1

2.635

15

Andrey Rublev (Nga)

28

-1

2.600

16

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

2.580

17

Jakub Mensik (CH Séc)

20

+1

2.345

18

Karen Khachanov (Nga)

29

-1

2.320

19

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

0

2.090

20

Tommy Paul (Mỹ)

28

+1

2.050

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

-1

2.035

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1.955

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.650

24

Tomas Machac (CH Séc)

25

+11

1.610

25

Luciano Darderi (Ý)

23

-1

1.599

26

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

-1

1.565

27

Cameron Norrie (Anh)

30

+1

1.553

28

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

-2

1.551

29

Learner Tien (Mỹ)

20

-2

1.540

30

Brandon Nakashima (Mỹ)

24

-1

1.535

31

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+1

1.519

32

Joao Fonseca (Brazil)

19

-2

1.510

33

Ugo Humbert (Pháp)

27

+3

1.510

34

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

-3

1.500

35

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

-2

1.455

36

Sebastian Baez (Argentina)

25

+3

1.390

37

Corentin Moutet (Pháp)

26

-3

1.383

38

Alex Michelsen (Mỹ)

21

-1

1.350

39

Jaume Munar (Tây Ban Nha)

28

-1

1.335

40

Lorenzo Sonego (Ý)

30

0

1.240

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

10.990

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.328

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

6.423

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

6.320

5

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

5.850

6

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

5.453

7

Mirra Andreeva (Nga)

18

+1

4.731

8

Jasmine Paolini (Ý)

30

-1

4.267

9

Madison Keys (Mỹ)

30

0

4.111

10

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

0

3.512

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

0

3.375

12

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

2.856

13

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

2.641

14

Clara Tauson (Đan Mạch)

23

0

2.530

15

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.515

16

Victoria Mboko (Canada)

19

0

2.447

17

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

+1

2.366

18

Liudmila Samsonova (Nga)

27

-1

2.122

19

Karolina Muchova (CH Séc)

29

0

2.083

20

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

0

1.983

21

Elise Mertens (Bỉ)

30

0

1.956

22

Diana Shnaider (Nga)

21

+1

1.953

23

Leylah Fernandez (Canada)

23

-1

1.821

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.741

25

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

0

1.728

26

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

28

0

1.676

27

Iva Jovic (Mỹ)

18

+3

1.671

28

Dayana Yastremska (Ukraine)

25

-1

1.610

29

Emma Raducanu (Anh)

23

0

1.607

30

Sofia Kenin (Mỹ)

27

-2

1.567

31

Maya Joint (Úc)

19

+1

1.549

32

Veronika Kudermetova (Nga)

28

-1

1.517

33

Anna Kalinskaya (Nga)

27

0

1.511

34

Marketa Vondrousova (CH Séc)

26

0

1.446

35

Jaqueline Cristian (Romania)

27

+2

1.427

36

Lois Boisson (Pháp)

22

-1

1.351

37

Mccartney Kessler (Mỹ)

26

-1

1.335

38

Ann Li (Mỹ)

25

0

1.316

39

Eva Lys (Đức)

24

0

1.303

40

Jessica Bouzas Maneiro (Tây Ban Nha)

23

0

1.262

