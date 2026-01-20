Hot girl gymer lo U23 VN phải đá hiệp phụ, người đẹp Vũ Ngọc Anh ví Đình Bắc như Ronaldo

🙏 Diễn viên, ca sĩ Vũ Ngọc Anh

Không chỉ được biết đến là một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, Vũ Ngọc Anh được xem là mỹ nhân cuồng thể thao, từng thượng đài boxing, nhảy hiện đại, pickleball…cũng như chơi nhiều môn thể thao khác.

Vũ Ngọc Anh bật mí sẽ cầu may mắn trước trận cho U23 Việt Nam

Nữ diễn viên xinh đẹp và nóng bỏng chia sẻ cô đã liên tục chắp tay, cầu mong cho hiệp phụ thứ 2 mau kết thúc trong trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam tại tứ kết trước U23 UAE trước đó. Ở trận bán kết với U23 Trung Quốc lần này, Ngọc Anh hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Cô nàng cho biết mình cũng sẽ có vài biện pháp tâm linh, cầu may mắn cho đội.

“Tôi mong U23 Việt Nam sẽ thắng 2-1. Đình Bắc và Lê Phát sẽ là những người ghi bàn. Tôi hy vọng chúng ta không cần đá hiệp phụ hay luân lưu vì…hồi hộp và đau tim lắm. U23 Việt Nam ở giải đấu này cho tôi sống lại cảm giác của Thường Châu 2018 nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ lên ngôi vô địch”, Ngọc Anh cho biết.

Nữ diễn viên xinh đẹp rất cuồng thể thao

Nữ diễn viên nổi tiếng cho biết cô và đồng nghiệp hay gọi vui Đình Bắc là “Ronaldo Bắc” với phong cách thi đấu như một ngôi sao lớn, tài năng và khéo léo. Ngọc Anh cho biết cô và chồng mình (nam ca sĩ diễn viên Cường Seven) cùng bạn bè đã sẵn sàng để xem bóng đá cùng nhau.

✨ Hot girl phòng gym vòng ba 105 cm Trần Kim Hà lo lắng

Nữ HLV phòng gym nóng bỏng với số đo vòng ba ấn tượng 105 cm Trần Kim Hà chia sẻ việc đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, sức khỏe để theo dõi U23 Việt Nam vì cô dự đoán các cầu thủ sẽ phải thi đấu hiệp phụ.

Nữ gymer và chạy bộ nóng bỏng Trần Kim Hà dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng sau hiệp phụ

“Tôi có tìm hiểu thì thấy tuy U23 Trung Quốc ghi bàn ít nhưng phòng ngự rất tốt, thủ môn cũng rất xuất sắc nên tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu khó khăn và chúng ta sẽ phải bước vào hiệp phụ. Tôi tin rằng với bản lĩnh và quyết tâm đã thể hiện ở các trận đấu trước, chúng ta sẽ thắng 2-1 sau 120 phút”, nữ gymer dự đoán.

🔥 Hoa khôi pickleball Đặng Yến

Hot girl làng pickleball Đặng Yến chia sẻ những ngày qua, màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo nên một bầu không khí như lễ hội với những người yêu thể thao như cô. Đặng Yến cho biết ngay cả khi đi đánh pickleball thì cô, bạn bè cũng như những người chơi xung quanh đều có những câu chuyện về bóng đá, về các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam.

Hoa khôi Đặng Yến và bạn bè sẵn sàng đi "bão"

“Thật sự lứa cầu thủ này xứng đáng là tương lai của bóng đá Việt Nam từ tinh thần, bản lĩnh, kỹ thuật và nhất là thể lực. Bản thân tôi không dành sự yêu mến đặc biệt cho bất kỳ cầu thủ nào mà tôi ấn tượng bởi một tập thể cùng nhau nỗ lực, phấn đấu từng trận dưới sự dẫn dắt của một HLV quá tài năng”.

“U23 Trung Quốc là một đối thủ nặng ký. Dù vậy, tôi tin rằng các cầu thủ sẽ chiến đầu hết mình với tinh thần dân tộc và giành chiến thắng. Và hơn hết, tôi mong U23 Việt Nam lần này sẽ thực hiện được giấc mơ còn dang dở tại Thường Châu 2018”, Đặng Yến chia sẻ.

Người đẹp cho biết cô dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 1 bàn. Tôi sẽ xem bóng đá cùng bạn bè và chuẩn bị sẵn sàng đi “bão” khi đội nhà giành chiến thắng.