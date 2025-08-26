Trực tiếp tennis Opelka - Alcaraz: Nối dài chuỗi trận thăng hoa (US Open)

✨Alcaraz quyết nối dài chuỗi trận thăng hoa

Phong độ của Alcaraz hiện khó ai bì lại. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng tới 6 trận liên tiếp gần đây. Tính từ tháng 5 tới hiện tại, "tiểu Nadal" mới thua 2 trận. Điều này cho thấy sự ổn định của tay vợt sinh năm 2003.

Với việc Alcaraz đạt trạng thái tốt như vậy, thật khó để Opelka gây nên bất ngờ ở trận đấu tới. Trước đây, Opelka còn chưa từng đối đầu Alcaraz nên anh sẽ chẳng thể nào đoán định được cách chơi của đối thủ. Giới chuyên môn đánh giá "tiểu Nadal" sẽ thắng nhanh chóng sau 3 set trước Opelka.