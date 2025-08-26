Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

joao-vs-miomir
US Open
Joao Fonseca 3
Miomir Kecmanovic 0
federico-agustin-vs-jack
US Open
Federico Agustin Gomez 1
Jack Draper 2
reilly-vs-carlos
US Open
Reilly Opelka -
Carlos Alcaraz -
alycia-vs-mirra
US Open
Alycia Parks -
Mirra Andreeva -

Trực tiếp tennis Opelka - Alcaraz: Nối dài chuỗi trận thăng hoa (US Open)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Carlos Alcaraz US Open 2025

(7h30, 26/8, vòng 1 US Open 2025) Alcaraz quyết tâm không để chuỗi trận ấn tượng của mình bị Opelka chặn đứng.

  

Trực tiếp tennis Opelka - Alcaraz: Nối dài chuỗi trận thăng hoa (US Open) - 1
Opelka
Alcaraz
Trực tiếp tennis Opelka - Alcaraz: Nối dài chuỗi trận thăng hoa (US Open) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Alcaraz quyết nối dài chuỗi trận thăng hoa

Phong độ của Alcaraz hiện khó ai bì lại. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng tới 6 trận liên tiếp gần đây. Tính từ tháng 5 tới hiện tại, "tiểu Nadal" mới thua 2 trận. Điều này cho thấy sự ổn định của tay vợt sinh năm 2003. 

Với việc Alcaraz đạt trạng thái tốt như vậy, thật khó để Opelka gây nên bất ngờ ở trận đấu tới. Trước đây, Opelka còn chưa từng đối đầu Alcaraz nên anh sẽ chẳng thể nào đoán định được cách chơi của đối thủ. Giới chuyên môn đánh giá "tiểu Nadal" sẽ thắng nhanh chóng sau 3 set trước Opelka. 

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ

Alcaraz rộng cửa chiếm số 1 của Sinner, Swiatek lên số 2 thế giới (Bảng xếp hạng tennis 19/8)
Alcaraz rộng cửa chiếm số 1 của Sinner, Swiatek lên số 2 thế giới (Bảng xếp hạng tennis 19/8)

(Tin thể thao, tin tennis) Hai giải US Open và ATP Finals 2025 là nơi có thể giúp Alcaraz soán ngôi số 1 của Sinner.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 00:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN