Alcaraz nổi điên tại US Open 2025, Sinner thông báo về tình hình sức khoẻ

🩺 Sinner thông báo về tình hình sức khoẻ trước thềm US Open 2025

Gần đến ngày khởi tranh US Open 2025 (24/8 - 7/9), tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã có những chia sẻ chân thật về hành trình phát triển và tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Tại buổi họp báo trước giải, Sinner tiết lộ rằng anh từng có kế hoạch rút lui khỏi quần vợt nếu không lọt vào top 200 thế giới trước tuổi 24 vì áp lực tài chính khi còn trẻ.

Sinner sẽ chơi US Open 2025 dù chưa có trạng thái thể lực tốt nhất

“Tôi nói với bố mẹ mình rằng nếu không vào được top 200 trước 23-24 tuổi thì tôi sẽ bỏ cuộc, vì gia đình không thể gánh được chi phí. Rất may là tôi bắt đầu kiếm được tiền từ 18 tuổi, và lúc đó mới cảm thấy tự tin hơn. Khi còn nhỏ, tôi chỉ có những giấc mơ, mà thậm chí không tin rằng mình sẽ thành công", Sinner nói.

Về tình hình sức khỏe, Sinner cho biết anh đã phục hồi phần lớn sau cơn bệnh virus khiến anh phải bỏ cuộc tại chung kết Cincinnati Open vừa qua khi đang thi đấu với đối thủ Carlos Alcaraz. “Tôi chưa hoàn toàn khỏe 100%, nhưng đang hướng tới việc sẵn sàng thi đấu trong vài ngày tới”, Sinner báo tin vui.

Sinner cũng nhận định đối thủ lớn nhất của mình tại US Open là Carlos Alcaraz: “Chúng tôi là hai kiểu tay vợt khác biệt với chiến thuật và phong cách thi đấu khác nhau, nhưng sự đối đầu của chúng tôi khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn. Cả hai cùng chăm chỉ luyện tập và quyết định dựa trên chuyên môn”.

Nếu cả hai gặp nhau, đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp họ tranh chung kết Grand Slam.

😡 Alcaraz nổi nóng ở US Open

Ở một diễn biến khác, Carlos Alcaraz đã tỏ ra không hài lòng tại US Open vì sự hiện diện của micro trên sân luyện tập, khiến anh nghi ngờ nhà tổ chức đang ghi âm các cuộc trao đổi chiến thuật của mình và đội ngũ. Điều này khiến Alcaraz có phản ứng khá gay gắt vì lo ngại đối thủ sẽ biết được kế hoạch thi đấu của anh.

Alcaraz nổi nóng vì sợ "lộ bài"

Thời điểm này, Alcaraz có phần khó khăn hơn về mặt lịch thi đấu khi nằm ở nhánh đấu có nhiều tay vợt mạnh như Reilly Opelka, Daniil Medvedev, Ben Shelton và Taylor Fritz. Trong khi đó, Sinner lại có nhánh đấu thuận lợi hơn, giúp anh có nhiều cơ hội đi xa.

Chuyên gia Mats Wilander, bình luận viên của Eurosport, nhận định: “Sinner và Alcaraz sẽ còn so tài trong nhiều Grand Slam, có thể là 15 trận chung kết nữa. Cả hai đang đạt đến đẳng cấp cao chưa từng thấy sau thời đại Federer và Nadal”. Ông cũng kỳ vọng cặp đấu này sẽ tạo nên những trận chung kết chất lượng và hấp dẫn tại US Open và các giải đấu lớn tiếp theo.