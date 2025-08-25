Alcaraz bất ngờ chiếm vị trí số 1 thế giới của Sinner (Bảng xếp hạng tennis 25/8)

Mặc dù bảng xếp hạng chính thức ATP tuần này không có thay đổi chính thức nào ở top 20, nhưng theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến, Carlos Alcaraz đã bất ngờ vượt qua Jannik Sinner để vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Alcaraz (bên phải) sẽ là số 1 thế giới nếu chiếu theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến ngày 25/8

Cụ thể, trong khi Sinner vẫn đang giữ vị trí số 1 chính thức trên bảng xếp hạng ATP, Alcaraz đã chiếm lấy vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng trực tuyến vì Sinner sẽ mất 2000 điểm nếu không bảo vệ được chức vô địch US Open năm ngoái.

Sinner, tay vợt người Ý 24 tuổi, từng giữ ngôi số 1 ATP từ tháng 6/2024 và đã thể hiện sự ổn định cao dù từng phải nghỉ thi đấu đến 3 tháng do án phạt doping. Alcaraz, 22 tuổi, gần đây vừa đăng quang giải Cincinnati Masters 1000 và đang hướng tới danh hiệu US Open thứ hai trong sự nghiệp.

Nếu Alcaraz vô địch US Open 2025, anh sẽ chính thức lên ngôi số 1 sau khi US Open kết thúc. Ngược lại, nếu Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch, anh sẽ tiếp tục giữ vị trí số 1.

Ngoài ra, bảng xếp hạng ATP trực tuyến cũng ghi nhận sự thăng tiến của Novak Djokovic lên hạng 6 thế giới, vượt qua Ben Shelton, tay vợt trẻ Mỹ vừa tạo dấu ấn lớn.

Trên bảng xếp hạng WTA đơn nữ, Iga Swiatek đang mất vị trí số 2 vào tay Coco Gauff, trong khi Mirra Andreeva, tay vợt trẻ đầy tiềm năng, nhảy vọt lên hạng 4 thế giới.

Điểm khác biệt giữa bảng xếp hạng chính thức và trực tuyến xuất phát từ cách tính điểm. ATP và WTA chính thức sẽ chỉ cập nhật điểm sau khi US Open kết thúc, dựa trên việc các tay vợt có bảo vệ được điểm ở US Open năm ngoái hay không.

Trong khi đó, bảng xếp hạng trực tuyến trừ điểm ngay khi các tay vợt bị mất điểm tại giải Grand Slam này, nên phản ánh sớm hơn thực tế điểm số hiện tại cũng như những thử thách các tay vợt đang phải đối mặt.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP trực tuyến

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 +1 9.550 2 Jannik Sinner (Ý) 24 -1 9.490 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.840 4 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4.325 5 Ben Shelton (Mỹ) 22 +1 4.230 6 Novak Djokovic (Serbia) 38 +1 4.080 7 Jack Draper (Anh) 23 -2 3.650 8 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 3.240 9 Alex de Minaur (Úc) 26 -1 3.155 10 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 3.115 11 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3.050 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.715 13 Tommy Paul (Mỹ) 28 +1 2.420 14 Andrey Rublev (Nga) 27 +1 2.420 15 Jakub Menšík (Séc) 19 +1 2.380 16 Daniil Medvedev (Nga) 29 -3 2.370 17 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 2.225 18 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 +1 2.095 19 Arthur Fils (Pháp) 21 +1 2.070 20 Jiří Lehečka (Séc) 23 +1 2.065 21 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +3 2.055 22 Ugo Humbert (Pháp) 27 +1 2.045 23 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 +4 1.965 24 Tomáš Macháč (Séc) 24 -2 1.960 25 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 1.950 26 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +2 1.790 27 Denis Shapovalov (Canada) 26 +2 1.748 28 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 -3 1.645 29 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 +1 1.565 30 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 -13 1.550 ... 42 Joao Fonseca (Brazil) 19 +2 1.089 ... 48 Learner Tien (Mỹ) 19 +2 1.010

