Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

novak-vs-learner
US Open
Novak Djokovic 3
Learner Tien 0
victoria-vs-hina
US Open
Victoria Azarenka 2
Hina Inoue 0
daniil-vs-benjamin
US Open
Daniil Medvedev 2
Benjamin Bonzi 3
jessica-vs-mayar
US Open
Jessica Pegula 2
Mayar Sherif 0
joao-vs-miomir
US Open
Joao Fonseca -
Miomir Kecmanovic -
federico-agustin-vs-jack
US Open
Federico Agustin Gomez -
Jack Draper -
reilly-vs-carlos
US Open
Reilly Opelka -
Carlos Alcaraz -
alycia-vs-mirra
US Open
Alycia Parks -
Mirra Andreeva -

Alcaraz bất ngờ chiếm vị trí số 1 thế giới của Sinner (Bảng xếp hạng tennis 25/8)

Sự kiện: US Open 2025 Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz tạm vượt Jannik Sinner để giữ ngôi số 1 ATP trên bảng xếp hạng trực tuyến, khi Sinner đứng trước nguy cơ mất 2000 điểm US Open. Djokovic thăng hạng, WTA ghi nhận biến động lớn ở top 2.

  

Mặc dù bảng xếp hạng chính thức ATP tuần này không có thay đổi chính thức nào ở top 20, nhưng theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến, Carlos Alcaraz đã bất ngờ vượt qua Jannik Sinner để vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Alcaraz (bên phải) sẽ là số 1 thế giới nếu chiếu theo bảng xếp hạng ATP trực tuyến ngày 25/8

Cụ thể, trong khi Sinner vẫn đang giữ vị trí số 1 chính thức trên bảng xếp hạng ATP, Alcaraz đã chiếm lấy vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng trực tuyến vì Sinner sẽ mất 2000 điểm nếu không bảo vệ được chức vô địch US Open năm ngoái.

Sinner, tay vợt người Ý 24 tuổi, từng giữ ngôi số 1 ATP từ tháng 6/2024 và đã thể hiện sự ổn định cao dù từng phải nghỉ thi đấu đến 3 tháng do án phạt doping. Alcaraz, 22 tuổi, gần đây vừa đăng quang giải Cincinnati Masters 1000 và đang hướng tới danh hiệu US Open thứ hai trong sự nghiệp. 

Nếu Alcaraz vô địch US Open 2025, anh sẽ chính thức lên ngôi số 1 sau khi US Open kết thúc. Ngược lại, nếu Sinner bảo vệ thành công ngôi vô địch, anh sẽ tiếp tục giữ vị trí số 1.

Ngoài ra, bảng xếp hạng ATP trực tuyến cũng ghi nhận sự thăng tiến của Novak Djokovic lên hạng 6 thế giới, vượt qua Ben Shelton, tay vợt trẻ Mỹ vừa tạo dấu ấn lớn. 

Trên bảng xếp hạng WTA đơn nữ, Iga Swiatek đang mất vị trí số 2 vào tay Coco Gauff, trong khi Mirra Andreeva, tay vợt trẻ đầy tiềm năng, nhảy vọt lên hạng 4 thế giới.

Swiatek rơi số 2 thế giới vào tay Gauff

Điểm khác biệt giữa bảng xếp hạng chính thức và trực tuyến xuất phát từ cách tính điểm. ATP và WTA chính thức sẽ chỉ cập nhật điểm sau khi US Open kết thúc, dựa trên việc các tay vợt có bảo vệ được điểm ở US Open năm ngoái hay không. 

Trong khi đó, bảng xếp hạng trực tuyến trừ điểm ngay khi các tay vợt bị mất điểm tại giải Grand Slam này, nên phản ánh sớm hơn thực tế điểm số hiện tại cũng như những thử thách các tay vợt đang phải đối mặt.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP trực tuyến

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 +1 9.550

2

 Jannik Sinner (Ý) 24 -1 9.490

3

 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.840

4

 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4.325

5

 Ben Shelton (Mỹ) 22 +1 4.230

6

 Novak Djokovic (Serbia) 38 +1 4.080

7

 Jack Draper (Anh) 23 -2 3.650

8

 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 3.240

9

 Alex de Minaur (Úc) 26 -1 3.155

10

 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 3.115

11

 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3.050

12

 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.715

13

 Tommy Paul (Mỹ) 28 +1 2.420

14

 Andrey Rublev (Nga) 27 +1 2.420

15

 Jakub Menšík (Séc) 19 +1 2.380

16

 Daniil Medvedev (Nga) 29 -3 2.370

17

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 2.225

18

 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 +1 2.095

19

 Arthur Fils (Pháp) 21 +1 2.070

20

 Jiří Lehečka (Séc) 23 +1 2.065

21

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 +3 2.055

22

 Ugo Humbert (Pháp) 27 +1 2.045

23

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 +4 1.965

24

 Tomáš Macháč (Séc) 24 -2 1.960

25

 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 1.950

26

 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 +2 1.790

27

 Denis Shapovalov (Canada) 26 +2 1.748

28

 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 -3 1.645

29

 Tallon Griekspoor (Hà Lan) 29 +1 1.565

30

 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 -13 1.550

...

42

Joao Fonseca (Brazil)

19

+2

1.089

...

48

Learner Tien (Mỹ)

19

+2

1.010

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA trực tuyến

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27

0

 9.295

2

Coco Gauff (Mỹ) 21 +1 7.644

3

Iga Swiatek (Ba Lan) 24 -1 7.513

4

Mirra Andreeva (Nga) 18 +1 4.673

5

Madison Keys (Mỹ) 30 +1 4.579

6

Qinwen Zheng (Trung Quốc) 22 +1 4.003

7

Jasmine Paolini (Ý) 29 +1 3.946

8

Amanda Anisimova (Mỹ) 23 +1 3.869

9

Jessica Pegula (Mỹ) 31 -5 3.673

10

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26 0 3.603

11

Ekaterina Alexandrova (Nga) 30 +1 2.796

12

Clara Tauson (Đan Mạch) 22 +2 2.721

13

Elina Svitolina (Ukraine) 30 +2 2.606

14

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 28 +5 2.335

15

Daria Kasatkina (Nga) 28 +3 2.301

16

Emma Navarro (Mỹ) 24 -5 2.250

17

Diana Shnaider (Nga) 21 0 2.246

18

Paula Badosa (Tây Ban Nha) 27 -2 2.134

19

Karolína Muchová (Séc) 29 -6 2.068

20

Ludmilla Samsonova (Nga) 26 0 1.989

21

Elise Mertens (Bỉ) 29 0 1.899

22

Victoria Mboko (Canada) 18 +1 1.841

23

Jeļena Ostapenko (Latvia) 28 +3 1.780

24

Veronika Kudermetova (Nga) 28 +1 1.763

25

Naomi Osaka (Nhật Bản) 27 -1 1.719

26

Sofia Kenin (Mỹ) 26 +1 1.648

27

Leylah Fernandez (Canada) 22 +3 1.624

28

Dayana Yastremska (Ukraine) 25 +3 1.559

29

Linda Nosková (Séc) 20 +3 1.550

30

Marta Kostyuk (Ukraine) 23 -2 1.536

