Dự đoán tennis US Open ngày 25/8: Alcaraz đấu "máy giao bóng" cao 2m11

🎾 Carlos Alcaraz - Reilly Opelka: Khoảng 7h30, 26/8 (vòng 1 đơn nam)

Carlos Alcaraz, tay vợt 22 tuổi và hạng 2 thế giới hiện nay, bắt đầu chiến dịch chinh phục US Open 2025 với tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ sáu, điều sẽ giúp anh san bằng thành tích của huyền thoại Bjorn Borg về số lần vô địch lớn trước tuổi 23.

Alcaraz (bên trái) đấu với ngôi sao giao bóng Opelka (bên phải)

Mới đây, Alcaraz vừa đăng quang tại giải Cincinnati Masters 1000, cho thấy phong độ cực tốt trước khi bước vào giải đấu trên sân cứng tại Flushing Meadows. Tuy nhiên, vòng đầu tiên sẽ không hề dễ dàng khi anh phải đối mặt với Reilly Opelka, tay vợt cao 2m11 người Mỹ nổi tiếng với những cú giao bóng uy lực, đứng trước cơ hội phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay và hông.

Giới chuyên gia nhận định dù Alcaraz đang thể hiện phong độ ổn định cùng sự tự tin lớn, anh không thể xem thường Opelka, người có thể gây ra rất nhiều khó khăn bằng các điểm ghi nhanh nhờ lực giao bóng mạnh mẽ và có thể làm nóng trận đấu bất cứ lúc nào.

Với chiều cao và bộ kĩ năng ổn định, Opelka từng xếp hạng 17 thế giới và vừa trải qua một mùa trở lại đầy ấn tượng khi đánh bại Novak Djokovic ở Brisbane International và leo một mạch vào top 50 ATP. Alcaraz vẫn nắm nhiều lợi thế nhờ thể lực, di chuyển linh hoạt và kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân này, nhưng anh cần tập trung tuyệt đối cho trận mở màn này.

Chuyên gia, Jim Courier cũng cho rằng việc thi đấu vào buổi tối trên sân Arthur Ashe, khi nhiệt độ hạ thấp tạo điều kiện thuận lợi cho lối chơi của Alcaraz, sẽ giúp tay vợt Tây Ban Nha phát huy thế mạnh kiểm soát bóng và giảm bớt độ “nóng” của các cú giao bóng nhanh từ Opelka. Đây được xem như một yếu tố thuận lợi giúp Alcaraz chủ động hơn trong trận đấu.

📈 Dự đoán trận đấu: Nhìn chung, Alcaraz được đánh giá có khoảng 90% cơ hội chiến thắng trước Opelka, nhưng không được phép chủ quan do đặc thù của một tay vợt giao bóng mạnh, có thể mang lại những điểm số nhanh chóng và bất ngờ. Alcaraz có thể thắng sau 3 set đấu.

🎾 Jack Draper - Federico Agustin Gomez: Khoảng 23h30, 25/8 (vòng 1 đơn nam)

Trận đấu giữa Jack Draper và Federico Agustin Gomez tại vòng 1 US Open 2025 được đánh giá nghiêng về Draper với nhiều nhận định tích cực từ các chuyên gia. Draper, tay vợt người Anh, có đẳng cấp cùng cú thuận tay uy lực, trong khi Gomez vẫn còn ít kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn và sẽ gặp nhiều khó khăn để đối phó với lối chơi áp đặt của Draper.

Draper trở lại đánh đơn kể từ Wimbledon 2025

Draper sẽ có trận đấu đơn đầu tiên kể từ sau chấn thương gặp phải tại vòng 3 Wimbledon vừa qua, nên vấn đề thể lực và phong độ sau khi hồi phục sẽ là điểm được chú ý. Tuy nhiên, khi có được trạng thái sức khỏe tốt, Draper vốn sở hữu lối chơi thuận tay uy lực và khả năng kiểm soát trận đấu rất phù hợp với mặt sân cứng tại New York. Đây sẽ là lợi thế lớn giúp anh nhanh chóng làm chủ thế trận.

Ngược lại, Gomez thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng sức mạnh cũng như độ ổn định trong các pha bóng dài có thể khiến anh gặp áp lực trước một Draper giàu thể lực và kỹ thuật.

📈 Dự đoán trận đấu: Tay vợt Anh, Draper sẽ thắng sau 3 set.

📅 Lịch thi đấu các trận US Open 2025 ngày 25/8