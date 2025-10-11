Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

novak-vs-valentin
Thượng Hải Masters
Novak Djokovic -
Valentin Vacherot -
coco-vs-jasmine
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Coco Gauff -
Jasmine Paolini -
aryna-vs-jessica
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Aryna Sabalenka -
Jessica Pegula -
daniil-vs-arthur
Thượng Hải Masters
Daniil Medvedev -
Arthur Rinderknech -

Trực tiếp tennis Djokovic - Vacherot: Huyền thoại đấu "ngựa ô" (Thượng Hải Masters)

Sự kiện: Trực tiếp + video tennis hôm nay Novak Djokovic ATP World Tour Masters 1000

(Khoảng 15h30, 11/10, bán kết Thượng Hải Masters) "Ngựa ô" Valentin Vacherot sẽ phải đối đầu với huyền thoại đương đại của bộ môn quần vợt, Novak Djokovic.

  

Trực tiếp tennis Djokovic - Vacherot: Huyền thoại đấu "ngựa ô" (Thượng Hải Masters) - 1
Novak Djokovic
Valentin Vacherot
Trực tiếp tennis Djokovic - Vacherot: Huyền thoại đấu "ngựa ô" (Thượng Hải Masters) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

"Ngựa ô" đấu huyền thoại

Djokovic, 38 tuổi vẫn duy trì được phong độ xuất sắc khiến giới chuyên môn phải thán phục. Anh vừa thiết lập kỷ lục trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000, đồng thời đánh dấu lần thứ 80 góp mặt ở vòng bán kết cấp độ này.

Trực tiếp tennis Djokovic - Vacherot: Huyền thoại đấu "ngựa ô" (Thượng Hải Masters) - 1

Dù vừa trải qua những trận đấu căng thẳng và gặp vấn đề về chấn thương gân Achilles cùng cảm giác mệt mỏi do điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Thượng Hải, Djokovic vẫn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc, giữ vững tâm lý và sự tập trung trong các điểm số quyết định.

Valentin Vacherot, tay vợt 26 tuổi, hiện đứng hạng 204 ATP, đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của Thượng Hải ATP 1000 năm nay khi liên tiếp tạo ra các cú sốc với những chiến thắng ngoạn mục trước nhiều hạt giống mạnh như Holger Rune và Tallon Griekspoor. Phong độ xuất thần cùng thể lực sung mãn giúp Vacherot thi đấu thanh thoát trên mặt sân cứng, tận dụng cơ hội và khắc chế đối thủ hiệu quả.

Federer gây sốt ở Thượng Hải: Đánh cặp "Diệp Vấn", phô diễn tennis đỉnh cao
Federer gây sốt ở Thượng Hải: Đánh cặp "Diệp Vấn", phô diễn tennis đỉnh cao

(Tin thể thao, tin tennis) Người hâm mộ có dịp chứng kiến Roger Federer tái hiện những bước chạy huyền thoại trong trận đấu biểu diễn thuộc khuôn khổ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2025 09:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp + video tennis hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN