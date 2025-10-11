Trực tiếp tennis Djokovic - Vacherot: Huyền thoại đấu "ngựa ô" (Thượng Hải Masters)

"Ngựa ô" đấu huyền thoại

Djokovic, 38 tuổi vẫn duy trì được phong độ xuất sắc khiến giới chuyên môn phải thán phục. Anh vừa thiết lập kỷ lục trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000, đồng thời đánh dấu lần thứ 80 góp mặt ở vòng bán kết cấp độ này.

Dù vừa trải qua những trận đấu căng thẳng và gặp vấn đề về chấn thương gân Achilles cùng cảm giác mệt mỏi do điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Thượng Hải, Djokovic vẫn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc, giữ vững tâm lý và sự tập trung trong các điểm số quyết định.

Valentin Vacherot, tay vợt 26 tuổi, hiện đứng hạng 204 ATP, đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của Thượng Hải ATP 1000 năm nay khi liên tiếp tạo ra các cú sốc với những chiến thắng ngoạn mục trước nhiều hạt giống mạnh như Holger Rune và Tallon Griekspoor. Phong độ xuất thần cùng thể lực sung mãn giúp Vacherot thi đấu thanh thoát trên mặt sân cứng, tận dụng cơ hội và khắc chế đối thủ hiệu quả.