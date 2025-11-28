Nóng nhất thể thao sáng 28/11: Djokovic phá kỷ lục của Federer

Djokovic phá kỷ lục của Federer

Novak Djokovic tiếp tục viết thêm lịch sử, và không có gì bất ngờ khi anh lại bổ sung thêm kỷ lục mới trong mùa giải 2025. Tay vợt Serbia vừa cán đích top 4 chung cuộc lần thứ 16 trong sự nghiệp, vượt qua cả Roger Federer lẫn Rafael Nadal. Nhưng song song với đó, Nole còn xác lập một kỷ lục thể hiện rõ nhất sự bền bỉ đáng kinh ngạc của mình.

Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc mùa giải trong top 4 trên BXH ATP

Ở tuổi 38 năm 5 tháng, theo bảng xếp hạng cuối năm ATP công bố ngày 17/11, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc mùa giải trong top 4 thế giới. Anh phá vỡ kỷ lục trước đó của Federer (năm 2019 và 2018), người từng giữ vị trí top 4 thế giới cuối năm khi đã ngoài 37 tuổi.

Tuổi Tay vợt Năm Thứ hạng cuối năm 38 tuổi 5 tháng Novak Djokovic 2025 Số 4 38 tuổi 3 tháng Roger Federer 2019 Số 3 37 tuổi 3 tháng Roger Federer 2018 Số 3 36 tuổi 6 tháng Novak Djokovic 2023 Số 1 36 tuổi 6 tháng Rafael Nadal 2022 Số 2 36 tuổi 5 tháng Rod Laver 1974 Số 4 36 tuổi 3 tháng Roger Federer 2017 Số 2 35 tuổi 3 tháng Jimmy Connors 1987 Số 4

Các tay vợt ATP từ 35 tuổi trở lên kết thúc mùa giải trong top 4 thế giới (từ năm 1973)

Jake Paul tập nghiêm ngặt cho trận đại chiến Joshua

Jake Paul cho biết anh tăng khẩu phần pasta nhằm tích lũy thêm cân nặng và nâng tạ nặng hơn để chuẩn bị cho màn so găng hạng nặng với Anthony Joshua vào ngày 19/12 tại Miami (Mỹ). Sau khi trận đấu được công bố, nhiều ý kiến cho rằng Paul đang tự “ôm bom nổ chậm”, đặc biệt sau khi chứng kiến sự áp đảo về hình thể của Joshua tại buổi họp báo ra mắt. Dẫu vậy, Ngôi sao mạng xã hội người Mỹ vẫn không hề nao núng và sẵn sàng trả giá đắt nhất để giành chiến thắng.

Hamilton không hối tiếc khi gia nhập Ferrari

Lewis Hamilton cho biết anh không hối tiếc về quyết định chuyển sang đội đua Ferrari, dù mùa giải đầu tiên gặp nhiều thử thách. Chia sẻ với GPblog, tay lái kỳ cựu người Anh cho biết: “Tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình không hối tiếc khi gia nhập đội. Tôi hiểu rằng cần có thời gian để xây dựng và phát triển trong một tổ chức, và tôi đã lường trước điều đó, nên vâng, tôi không hối tiếc”.

Dù vậy, Hamilton tỏ ra không mặn mà khi được hỏi về mùa giải đầu tiên trong màu áo Ferrari. Nhà vô địch thế giới 7 lần né tránh những câu hỏi liên quan tới mùa giải F1 2025 của anh.