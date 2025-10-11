Tennis đỉnh cao châu Á: Djokovic giải mã "hiện tượng", Sabalenka đại chiến Pegula

⚔️ Novak Djokovic - Valentin Vacherot: Khoảng 15h30, 11/10 (bán kết đơn nam Thượng Hải Masters)

Trận đấu bán kết giữa Djokovic và Vacherot tại Thượng Hải Masters 2025 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài đỉnh cao, nơi kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới sẽ đối mặt với sự tươi mới cùng phong độ của “hiện tượng” đến từ Monaco.

Djokovic sẽ tranh tấm vé chung kết với "hiện tượng" tới từ Monaco

Djokovic, 38 tuổi vẫn duy trì được phong độ xuất sắc khiến giới chuyên môn phải thán phục. Anh vừa thiết lập kỷ lục trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000, đồng thời đánh dấu lần thứ 80 góp mặt ở vòng bán kết cấp độ này.

Dù vừa trải qua những trận đấu căng thẳng và gặp vấn đề về chấn thương gân Achilles cùng cảm giác mệt mỏi do điều kiện thi đấu khắc nghiệt tại Thượng Hải, Djokovic vẫn cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc, giữ vững tâm lý và sự tập trung trong các điểm số quyết định.

Valentin Vacherot, tay vợt 26 tuổi, hiện đứng hạng 204 ATP, đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của Thượng Hải ATP 1000 năm nay khi liên tiếp tạo ra các cú sốc với những chiến thắng ngoạn mục trước nhiều hạt giống mạnh như Holger Rune và Tallon Griekspoor. Phong độ xuất thần cùng thể lực sung mãn giúp Vacherot thi đấu thanh thoát trên mặt sân cứng, tận dụng cơ hội và khắc chế đối thủ hiệu quả.

Điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Thượng Hải cũng là yếu tố không thể xem thường, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các tay vợt, đặc biệt với Djokovic, người đang chịu những chấn thương nhẹ. Sự chuẩn bị thể lực, khả năng hồi phục nhanh chóng có thể quyết định phần lớn kết quả trận đấu.

🎯 Dự đoán kết quả. Với kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn cùng phong cách chơi đa dạng, Djokovic được dự đoán sẽ giữ ưu thế kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế tối đa sai sót và tận dụng điểm mạnh khai thác đối thủ. Djokovic có thể đi tiếp với chiến thắng 2-0, đoạt tấm vé vào trận tranh cúp.

⚔️ Aryna Sabalenka - Jessica Pegula: Khoảng 17h30, 11/10 (bán kết đơn nữ Wuhan Open)

Trận bán kết WTA Wuhan 2025 giữa Sabalenka và Pegula hứa hẹn mang lại màn tranh tài hấp dẫn giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong 10 lần gặp nhau trước đó, Sabalenka (bên trái) thắng 8 và chỉ thua 2 trước Pegula (bên phải)

Sabalenka hiện đang giữ vị trí số 1 WTA và đã chứng minh được bản lĩnh đỉnh cao trong suốt mùa giải 2025 với nhiều chiến công ấn tượng, trong đó có việc bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open. Điểm mạnh của cô là sức mạnh vượt trội trong các cú đánh, khả năng phòng thủ chắc chắn và sự bền bỉ trong những pha bóng bền.

Sabalenka cũng có lợi thế về thể lực sung mãn và tâm lý vững vàng sau chuỗi trận liên tiếp thắng trắng tại Wuhan, nổi bật với hai chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh Elena Rybakina và Ludmilla Samsonova.

Pegula, hiện đứng thứ 6 WTA, cũng không hề kém cạnh với chuỗi phong độ ổn định và chiến thắng thuyết phục liên tiếp tại Wuhan. Cô sở hữu lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng tốt và trí chiến thuật sắc bén, cùng khả năng thích nghi trên sân cứng rất tốt. Pegula từng nhiều lần gây khó khăn cho Sabalenka ở các giải đấu lớn, thể hiện sự kiên cường và tinh thần chiến đấu không biết từ bỏ.

🎯 Dự đoán kết quả. Sabalenka với phong độ hiện tại và kinh nghiệm dày dạn ở các giải lớn được nhận định sẽ có ưu thế, nhưng chắc chắn Pegula sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại. Sabalenka có thể thắng 2-1, qua đó giành vé vào chung kết.