Lịch thi đấu đơn nam tennis Thượng Hải Masters 2025 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu tennis đơn nam Thượng Hải Masters 2025, diễn ra từ 1-10/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Lịch thi đấu Vòng loại cuối

Thứ 3, ngày 30/09/2025

Lịch thi đấu Vòng 1

Thứ 4, ngày 01/10/2025

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 6, ngày 03/10/2025

Lịch thi đấu Vòng 3

Chủ nhật, ngày 05/10/2025

Lịch thi đấu Vòng 4

Thứ 3, ngày 07/10/2025

Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 5, ngày 09/10/2025
Kết quả thi đấu
yoshihito-vs-rio
Yoshihito Nishioka
2
Rio Noguchi
0
19:25
29/09
aleksandar-vs-marc-andrea
Aleksandar Vukic
2
Marc-Andrea Huesler
1
19:20
29/09
rei-vs-brandon
Rei Sakamoto
2
Brandon Holt
0
19:10
29/09

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 11,540 20
2
Jannik Sinner
 Italy 24 10,780 17
3
Alexander Zverev
 Germany 28 5,930 23

Djokovic mất số 4 vào tay Fritz, Sinner sắp đuổi kịp Alcaraz (Bảng xếp hạng tennis 29/9)
Djokovic mất số 4 vào tay Fritz, Sinner sắp đuổi kịp Alcaraz (Bảng xếp hạng tennis 29/9)

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng trực tuyến ATP và WTA biến động đáng chú ý khi Taylor Fritz vượt Djokovic vào top 4, Sinner áp sát Alcaraz,...

-29/09/2025 22:52 PM (GMT+7)
