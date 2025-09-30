Lịch thi đấu đơn nam tennis Thượng Hải Masters 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật lịch thi đấu tennis đơn nam Thượng Hải Masters 2025, diễn ra từ 1-10/10 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Lịch thi đấu Vòng loại cuối
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
Lịch thi đấu Tứ kết
yoshihito-vs-rio
Yoshihito Nishioka
2
Rio Noguchi
0
19:25
29/09
aleksandar-vs-marc-andrea
Aleksandar Vukic
2
Marc-Andrea Huesler
1
19:20
29/09
rei-vs-brandon
Rei Sakamoto
2
Brandon Holt
0
19:10
29/09
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,540
|20
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,780
|17
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,930
|23
