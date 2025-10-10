Cực nóng tennis: Federer tái xuất, đánh cặp Chân Tử Đan ở Thượng Hải Masters

🕺 Huyền thoại Roger Federer tái xuất tại Thượng Hải Masters 2025

Sau gần ba năm giã từ sự nghiệp quần vợt đỉnh cao, huyền thoại người Thụy Sĩ Roger Federer sẽ lần đầu tiên trở lại sân đấu trước công chúng trong một trận đấu biểu diễn tại giải Thượng Hải Masters 2025, diễn ra vào ngày 10/10 tại Trung tâm thể thao Qi Zhong, Thượng Hải.

Federer đánh cặp với Chân Tử Đan đấu 2 đối thủ Trịnh Khiết và Ngô Lỗi vào tối 10/10 tại Thượng Hải

Federer, nhà vô địch 20 danh hiệu Grand Slam và từng giữ ngôi vị số 1 thế giới trong 310 tuần, đã chính thức chia tay sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 2022 sau nhiều năm chống chọi với chấn thương đầu gối. Trận đấu chia tay của anh là tại Laver Cup 2022, thi đấu cùng người bạn và cũng là đối thủ lâu năm Rafael Nadal trong trận đôi biểu diễn cho đội châu Âu, đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên vĩ đại của làng quần vợt thế giới.

Tuy đã rời xa các giải đấu chuyên nghiệp, Federer vẫn duy trì sự gắn bó đặc biệt với thể thao và người hâm mộ qua những lần xuất hiện chớp nhoáng tại các sự kiện như Wimbledon hay Laver Cup, và lần này, anh sẽ đưa sự nghiệp thể thao của mình bước sang một chương mới đầy bất ngờ và ý nghĩa tại Thượng Hải.

🤝 Federer cùng Chân Tử Đan và các biểu tượng Trung Quốc

Đặc biệt sự kiện năm nay, Federer sẽ kết hợp cùng Donnie Yen (Chân Tử Đan), ngôi sao võ thuật quốc tế và nhà làm phim huyền thoại Trung Quốc, trong trận đôi biểu diễn "Roger & Friends Celebrity Doubles" đối đầu với đội gồm cựu tay vợt nữ WTA Zheng Jie (Trịnh Khiết) và nam diễn viên đang lên của Trung Quốc Wu Lei (Ngô Lỗi). Đây là màn kết hợp độc đáo giữa thể thao và giải trí, tạo nên sức hút đặc biệt cho người hâm mộ tại Trung Quốc và trên toàn thế giới.

Trận đấu dự kiến diễn ra sau khi kết thúc các trận tứ kết đơn nam hôm nay, hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Sự kiện này không chỉ là màn trở lại sân cỏ của Federer mà còn là dịp hội ngộ những gương mặt nổi bật trong làng giải trí Trung Quốc, góp phần kích thích sự phát triển và lan tỏa phong trào tennis trong khu vực.

🎾 Sân chơi hấp dẫn nhưng mất đi vài ngôi sao lớn

Thượng Hải Masters 2025 năm nay dù đang thiếu vắng những tay vợt hàng đầu như Carlos Alcaraz (rút lui trước giải do chấn thương) và Jannik Sinner (bỏ cuộc giữa trận do chuột rút nặng), giải vẫn hấp dẫn với sự góp mặt của các ngôi sao đẳng cấp như Novak Djokovic, người vừa chạm tới cột mốc tham dự bán kết Masters 1000 thứ 80 trong sự nghiệp.

Những trận tứ kết nam diễn ra ngày 10/10 bao gồm cuộc chạm trán đầy kịch tính giữa Felix Auger Aliassime (Canada) gặp Arthur Rinderknech (Pháp) lúc 14h, cũng như Daniil Medvedev (Nga) - Alex De Minaur (Úc) vào 17h30.

Phần biểu diễn đánh đôi với sự góp mặt của Roger Federer và Donnie Yen sẽ là điểm nhấn đặc sắc khép lại ngày thi đấu căng thẳng và đầy bất ngờ của dòng ATP Masters 1000 tại Shanghai.

Trận đấu đặc biệt này sẽ diễn ra khi màn so tài tứ kết đơn nam giữa Medvedev gặp Minaur khép lại

🌱 Federer và tình yêu đặc biệt với Thượng Hải cùng cam kết phát triển tennis

Federer từng hai lần vô địch Thượng Hải Masters (2014, 2017), nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm sâu sắc trong sự nghiệp của anh. Anh quay về không chỉ để thi đấu mà còn thể hiện cam kết phát triển quần vợt toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc khi tham gia nhiều hoạt động phát triển thể thao trẻ và cộng đồng. Mới đây, anh cùng Ban tổ chức đã khánh thành khu cải tạo các sân tennis tại trường thể thao nghiệp dư quận Xuhui, Thượng Hải.

Trong một cuộc phỏng vấn, Federer chia sẻ: "Thượng Hải luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Việc thấy quần vợt phát triển mạnh mẽ nơi đây thực sự là điều ý nghĩa. Việc đem đến các cơ sở vật chất tốt cho các vận động viên trẻ và cộng đồng là then chốt cho sự phát triển của môn thể thao này".

Phong cách sống, tinh thần thể thao và tính cách gần gũi của Federer đã truyền cảm hứng rộng rãi cho người hâm mộ, góp phần giúp quần vợt trở thành môn thể thao ngày càng phổ biến và được đầu tư phát triển kỹ lưỡng tại châu Á.

Việc Roger Federer trở lại trong một trận đấu biểu diễn khi đã 44 tuổi, sau khi chia tay đấu trường chuyên nghiệp, là sự kiện hiếm hoi và đầy ý nghĩa. Nó giúp người hâm mộ tiếp tục được gặp gỡ và thưởng thức phong cách thể thao đỉnh cao của "Tàu tốc hành" và là biểu tượng cho tinh thần và niềm đam mê bất tận đối với quần vợt, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên trẻ trên toàn thế giới.