Federer gây sốt ở Thượng Hải: Đánh cặp "Diệp Vấn", phô diễn tennis đỉnh cao

Ngay sau khi các loạt trận tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters khép lại vào tối 10/10 (giờ Việt Nam), một trận đấu biểu diễn đặc biệt đã được diễn ra tại Trung tâm thể thao Qi Zhong với sự góp mặt của huyền thoại Roger Federer.

Cựu tay vợt người Thụy Sĩ bước ra sân trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ khi tuyên bố giải nghệ, "Tàu tốc hành" mới cầm vợt trở lại

Đồng hành cùng Federer còn có cô vợ Mirka cùng 2 con gái song sinh Charlene Riva, Myla Rose (16 tuổi) và 2 con trai song sinh Leo - Lenny (11 tuổi)

Đúng với tên gọi "Roger Federer và những người bạn – Những cặp đôi nổi tiếng", trận đấu biểu diễn còn có sự góp mặt của nam diễn viên Chân Tử Đan (ngoài cùng bên trái) thành danh nhờ vai diễn "Diệp Vấn", nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi (thứ 2 từ phải sang) và Trịnh Khiết (ngoài cùng bên phải), cựu tay vợt từng đoạt 2 Grand Slam đôi nữ

Federer bắt cặp với Chân Tử Đan, đối đầu với cặp Trịnh Khiết - Ngô Lỗi. Kết quả, "Tàu tốc hành" cùng bạn đánh giành chiến thắng 5-7, 10-8, 7-1 sau 3 ván. Ở tuổi 44, anh vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ với những pha xử lí đẳng cấp

Trước trận, Federer ca ngợi quá trình tập luyện của Chân Tử Đan và Ngô Lỗi: “Thật tuyệt khi các bạn cảm thấy hồi hộp, điều đó cho thấy bạn thực sự chú tâm tới việc tập luyện và tôi nghĩ các bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi có thể thấy các bạn đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời cũng như luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu"

Huyền thoại 44 tuổi cũng không quên trải lòng với nữ đồng nghiệp Trịnh Khiết: “Dù chúng ta không cần luyện tập nhiều như họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy niềm đam mê trong những buổi tập luyện, tôi hy vọng họ có thể giữ mãi điều đó sau những trận đấu như thế này”

Sự thân thiện, hòa đồng của cựu tay vợt từng đoạt 20 Grand Slam đơn nam, 310 tuần giữ ngôi số 1 thế giới gây ấn tượng cho người hâm mộ Trung Quốc

Năm ngoái, Federer từng có trận đấu giao hữu tại Thượng Hải, kết hợp với ca sĩ kiêm diễn viên Trần Dịch Tấn, tay vợt số 1 Trung Quốc Trương Chí Trân (Zhang Zhizhen) và nhà vô địch bóng bàn Phạm Chấn Đông.