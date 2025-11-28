Tay vợt gốc Việt Learner Tien trước cơ hội "làm trùm" ở Next Gen ATP Finals

🎯 Fonseca rút lui khỏi giải đấu cuối năm

Việc Joao Fonseca, nhà vô địch Next Gen ATP Finals 2024, rút lui vì chấn thương tạo cơ hội lớn cho Learner Tien, tay vợt 19 tuổi gốc Việt đang sở hữu phong độ thăng hoa, trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu tại giải đấu diễn ra từ 17-21/12/2025 ở Jeddah, Saudi Arabia.

Fonseca (bên phải) rút lui khỏi giải đấu, Tien (bên trái) có cơ hội vô địch

Tien, với chức vô địch ATP đầu tay tại Moselle Open (Metz, Pháp) khi hạ Cameron Norrie 6-3, 3-6, 7-6(6), đã vươn lên hạng 28 ATP, vị trí cao nhất sự nghiệp, sau mùa giải bùng nổ với 5 chiến thắng trước các đối thủ top 10. Anh chính thức đủ điều kiện tham dự giải, đánh dấu lần trở lại Jeddah sau khi vào chung kết năm ngoái.​

✨ Phong độ vượt trội của Tien

Learner Tien đã tạo dấu ấn lớn tại Australian Open 2025 bằng chiến thắng trước Daniil Medvedev, trở thành tay vợt trẻ nhất vào vòng 4 kể từ Rafael Nadal năm 2005. Anh còn lọt chung kết ATP 500 Beijing sau khi loại Lorenzo Musetti và Medvedev, khẳng định khả năng cạnh tranh với các ngôi sao hàng đầu. Với thành tích thi đấu 37 thắng, 29 thua mùa 2025 cùng danh hiệu ở Metz biến Tien từ "kẻ thách thức" thành ứng viên thống trị Next Gen Finals.​

Không còn Fonseca, người đánh bại Tien ở chung kết 2024, tay vợt người Mỹ có gốc gác Việt Nam Tien sở hữu lợi thế kinh nghiệm sân Jeddah, thể lực vững vàng và động lực mạnh mẽ từ thất bại năm trước.

Tien hiện đang giữ hạng 28 thế giới, trong năm qua, anh từng đả bại 10 đối thủ trong top 10 ATP

Jakub Mensik (nhà vô địch Masters 1000 Miami) hiện là hạt giống số 1 Race to Jeddah, sẽ là đối thủ lớn nhất củaTien, ngôi sao đang có phong độ rất đáng nể. Các đối thủ tiềm năng khác như Alexander Blockx hay Dino Prizmic chưa đạt phong độ tương đương.​

Những thành tựu như vô địch ATP tuổi teen đầu tiên của Mỹ kể từ Andy Roddick 2002 là hành trang vững vàng cho tay vợt 19 tuổi săn chiếc vươn miện tại Next Gen Finals 2025, giải đấu dành cho 8 tay vợt trẻ xuất sắc nhất 2025.